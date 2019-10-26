Зеленский оценил разговор с националистами в Донбассе

Киев, 26 октября. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности своего эмоционального разговора на повышенных тонах с националистами в районе разведения войск в Донбассе.

Зеленский сообщил, что последние двое суток провел в населенном пункте Золотое, где пообщался с местными жителями.

«Говорили о жизни на линии соприкосновения, о социальных потребностях, а также о возможном разведении сил. Поняли одно — все хотят мира. Все готово для разведения», — написал Зеленский в Facebook.

Они рассказали президенту страны о том, что на окраине Золотого в частном доме поселились вооруженные люди, препятствующие разведению сил.

«Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры получились эмоциональными», — добавил президент Украины.

В Сети появилось видео разговора Зеленского с националистами. Общение получилось довольно острым: один из бойцов настаивал, чтобы Зеленский встретился с участниками акции «Нет капитуляции», выступающими против «формулы Штайнмайера», а также формализовал их отношения с властями.

«Я пришел тебе сказать: «Вы оружие вывезите», а ты мне стрелки переводишь. Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции», — возмутился Зеленский.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток.

Однако Киев уже три раза сорвал разведение. Донецкая и Луганская народные республики предприняли попытку начать разведение 9, 10 и 11 октября, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев проигнорировал сигнал и сорвал разведение.

Кроме того, в ДНР сообщили, что в районе разведения сил в Донбассе произошла перестрелка между военнослужащими 35-й бригады морской пехоты и 3-го полка спецназначения ВСУ. Украинские морпехи-радикалы отказались выполнять приказ об отводе сил.

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.