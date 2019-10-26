США нарушают международное право, воруя нефть Сирии вместе с курдскими оккупантами

Москва, 26 октября. Занимаясь контрабандой нефти из оккупированных вооруженными формированиями курдов районов Сирии, фактически — воруя ее, США нарушают не только международное право, но и собственное законодательство, отметил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Он уверен, что новые доказательства контрабанды США сирийских ресурсов серьезно ударят по репутации западного государства, которое стремится быть непоколебимой державой.

«Это репутационный удар по Америке, потому что великая держава, а занимается мелкой контрабандой. Но в то же время очевидно, что схема эта необходима для того, чтобы поддерживать те группировки, которые ориентируются на США, в частности — сирийских курдов», — рассказал он в комментарии «Нью Информ».

Коротченко также подчеркнул, что этот бизнес является незаконным во всех отношениях: как с точки зрения норм международного права, так и американского законодательства.

Кроме того, он вспомнил и о других «нечистых» делах, которыми «славятся» США — о «крышевании» нефтеторговли в Афганистане и поощрении наркотиков.

Коротченко отметил, что все это «звенья одного порядка» — незаконной предпринимательской деятельности на территории иностранного государства, за которую предусмотрено уголовное преследование. Поэтому, говорит эксперт, особенно любопытно дождаться реакции на обнародованные Минобороны РФ данные со стороны президента США Дональда Трампа.

Напомним, российское военное ведомство 26 октября представило доказательства контрабанды США сирийской нефти. Минобороны РФ опубликовало снимки космической разведки, запечатлевшие незаконную добычу и вывоз ресурса с оккупированной курдами территории Сирии.

Как напоминает «Нью Информ», в свое время Соединенные Штаты с целью подорвать экономику арабской республики ввели против Сирии санкции. Ограничительные меры были наложены в том числе и на поставку нефтепродуктов в САР. Из этого следует, что на данный момент, выкачивая сирийскую нефть, Вашингтон нарушает собственные санкции.