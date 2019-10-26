Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Кировом

Киров, 26 октября. Четыре человека погибли, девять получили травмы при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Авария произошла в 140 километрах от Кирова. По предварительной информации, в ДТП пострадали девять человек. Четыре человека погибли, в том числе один ребенок, сообщили в МЧС.

В настоящее время причина аварии устанавливается. Последствия аварии ликвидировали 26 человек и восемь единиц техники.

Ранее серьезное ДТП произошло на трассе М2 в Орловской области, столкнулись две легковушки и один грузовик. Пострадали ребенок и женщина, погиб один несовершеннолетний.