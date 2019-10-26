Эксперт назвал постановкой конфликт Зеленского с националистами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приехал к мятежным бойцам батальона «Азов» в район разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе. Но там его ждали отнюдь не радостные стрельбы автоматными очередями в воздух. Вместо этого у Верховного главнокомандующего состоялся неприятный разговор на повышенных тонах с одним из его солдат. Мужчины ругались, и дело даже дошло до применения матерных слов. Так, Зеленский принялся убеждать своего оппонента в камуфляже, что он «президент», а не «лох».

В частности, на видео, где запечатлена эта легендарная встреча, Зеленский дословно сказал следующее:

«Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — в сердцах сказал Верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины.

Федеральное агентство новостей пообщалось с политологом Международного института гуманитарно-политических исследований Владимиром Брутером, чтобы понять, какие политические последствия могут быть у визита Владимира Зеленского в стан батальона «Азов», и у данной встречи в частности.

«Считаю, что на этой встрече Зеленский вел себя достойно, несмотря на использование крепких слов, — заявил Брутер, — проблема этого видео в другом: для обеих сторон конфликта очевидно, что это постановка. Но не в том смысле, что они на ней играют или притворяются — эмоции взаправду истинные. Просто и Зеленский, и боевики «Азова» заранее знали, в каком ключе пойдет их разговор. И все равно пошли на него, заранее предполагая, что кто-то будет это снимать».

Проблема вообще не в националистах, считает политолог. Если бы президент Украины так сильно хотел, чтобы никто на территории населенного пункта Золотой не появился, он бы просто не дал этому случиться — у главы государства достаточно рычагов, чтобы не дать самодурствовать кучке бандитов. К тому же, это оказалось бы намного легче, чем «выколупывать» их сейчас, когда они уже укрепились на позициях. Проблема в другом.

«Очевидно, что кто-то этих людей поддерживает. Сами и вопреки всему они там находиться не могут, тем более, что местное население их люто ненавидит. Ясно, как день, что кто-то во власти ими руководит, и вот как раз с этим человеком Зеленскому придется договариваться по-настоящему (Брутер не сказал этого напрямую, но все источники ФАН указывают на то, что это министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. – Прим. ФАН). И требования у него будут совсем другие, нежели у боевиков», — сказал эксперт.

Однако с «крышей» боевиков договориться явно не удается, и президенту Украины приходится «играть мускулами», устраивая вояжи по местам дислокации непокорных вояк и доказывая им, что он имеет над ними власть. Выбить боевиков силой не составляет труда, считает Брутер, проблема в том, что Зеленский, как будто бы, этого боится, а они, как будто бы, этого и хотят. Ведь если начать стрелять по ветеранам АТО, тут же всполошится Порошенко, и вялотекущий Майдан может превратится во вполне себе настоящий.

«Что же касается данной «постановочной» пленки, то думаю, что ее обнародование в интересах обеих сторон конфликта, — сказал политолог, — Зеленский в открытую заявляет о своих жестких требованиях, демонстрируя при этом милосердие к ветеранам войны, прося их уйти, а не расстреливая из танков. Боевики же как бы доказывают наличие у себя политической воли, хотя на самом деле они всего лишь марионетки противников президента».

Устраивая провокации, эти «тайные» кукловоды добиваются того, чтобы Зеленский договаривался с ними на равных. Для него это неприемлемо, поскольку унизит его как президента в глазах всей страны.