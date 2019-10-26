Эксперт призвал мировое сообщество бороться с беззаконием США и курдских радикалов в Сирии

Москва, 26 октября. Вопрос о воровстве США сирийской нефти при помощи курдских боевиков необходимо вынести на международный уровень, иначе страну постигнет судьба других государств, которые Вашингтон оставлял после вторжения с «благими намерениями» полностью опустошенными. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало снимки космической разведки, на которых запечатлено, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдскими бандами территории Сирии. Оказалось, что ресурс транспортируется под охраной американских военных и ЧВК в другие страны нефтевозами компании «Сэдкаб».

При всем при этом в отношении Дамаска Вашингтон в свое время ввел санкции. Теперь Сирия не может торговать собственной нефтью, которая тем не менее появилась на мировом рынке благодаря незаконной схеме США. Однако доходы от ее продажи получает Вашингтон — ежемесячно свыше 30 миллионов долларов.

Как отметил президент АНО «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Самонкин, США в Сирии реализуют уже опробованный ими сценарий. Эксперт объяснил, что Вашингтон под предлогом борьбы с терроризмом на самом деле пытается лишить страну суверенитета и экономической независимости, параллельно руками курдских радикалов разворовывая природные ресурсы.

«Национальное достояние выводится за рубеж. Это вполне очевидная практика США экономической «опиумной войны», — передает его слова «ПолитРоссия».

Политолог призвал заканчивать безобразие, которое США устроили в Сирии. Он считает, что вопрос воровства нефти у населения страны необходимо вынести на международный уровень — тему нужно обсуждать, например, на встречах стран астанинского формата.

«Стратегия США губительна не только для самой Сирии, но и всего мирового сообщества. Страну просто грабят», — констатировал Самонкин.

Напомним, курдские бандформирования в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов. Оккупанты стали незаконно качать нефть, являющуюся достоянием сирийского народа, и контрабандой вывозить в другие страны.

США, увидев, насколько экономически сильной становится Сирия, ввели против нее санкции, которые впоследствии не постеснялись нарушить — стали воровать важный ресурс. Причем делать это руками курдских боевиков, включивших членов запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 в свои ряды.

С 9 по 22 октября в приграничных районах Сирии против курдских радикалов Турция вела военную операцию «Источник мира». Анкара стремилась создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

На встрече в Сочи во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика двух стран по Сирии. Согласно документу, подразделения военной полиции РФ и пограничной службы САР продолжат контролировать вывод формирований курдских боевиков и обеспечат совместное патрулирование территории, прилегающей к зоне «Источника мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.