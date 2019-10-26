Эрдоган предупредил курдских боевиков о новой операции в Сирии в случае срыва соглашений

Стамбул, 26 октября. Анкара развернет в Сирии новую операцию против вооруженных бандформирований, если они не покинут приграничную с Турцией 30-километровую зону безопасности, согласованную с Россией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы с РФ договорились, но если через 150 часов террористы останутся в оговоренной зоне, то мы продолжим делать то, что должны, мы сами возьмем зону под контроль и вычистим их. За стол переговоров с террористами не сядем», — предупредил Эрдоган.

Напомним с 9 по 22 октября ВСТурции проводили на севере Сирии военную контртеррористическую операцию «Источник мира». Операция Анкары была нацелена на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ экстремистской организации «Исламское государство»1.

«Источником мира» Турция планировала уничтожить террористическую угрозу на своих южных границах и установить в регионе мир. Эрдоган также отмечал, что создание зоны безопасности на турецко-сирийских рубежах позволит сирийским беженцам спокойно вернуться в страну.

22 октября в Сочи глава Турции вместе с российским коллегой Владимиром Путиным принял меморандум о взаимопонимании. Соглашение предусматривает, в частности, ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.

25 октября постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу сообщил, что Анкара, несмотря на прекращение «Источника мира», оставляет за собой право продолжить борьбу с курдскими террористами на севере Сирии, поскольку «не потерпит террористической активности на своих границах».

1 Организация запрещена на территории РФ.