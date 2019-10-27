Сирия новости 27 октября 07.00: террористы в Хаме украли газовые трубы, Турция отражает атаки курдских боевиков в Хасаке

Сирия, 27 октября. Боевики «Тахрир аш-Шам» раскопали и украли газовые трубы в Хаме, курдские боевики атакуют протурецкие силы на севере Сирии, иностранного боевика РПК осудили в Британии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): продолжила атаковать позиции террористов на севере Латакии, направила подразделения в Айн аль-Араб.

Армия Турции и союзные силы: противостояли курдским боевикам в зоне операции «Источник мира», перебросили подкрепления СНА к Телль-Абъяду и Манбиджу, и турецкие войска в Рас аль-Айн.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли САА на севере Латакии, выкопали на металлолом газовые трубы в Хаме.

Курдские бандформирования: атаковали протурецкие силы в провинции Ракка, убили бойцов СНА в Хасаке, постепенно отходят из зоны операции «Источник мира».

Провинция Латакия

На севере сирийской провинции Латакия продолжаются ожесточенные бои между САА и террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана». Сирийская армия продолжает штурм укреплений террористов в районе населенного пункта Кабана, сообщает новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV). По позициям террористов наносятся артиллерийские и воздушные удары.

Другие источники (@Step_Agency) сообщают, что правительственные силы под огнем противника организовали эвакуацию двух танков и бронированного бульдозера, которые были подбиты террористами в ходе вчерашних боев. Связанные с террористами «Тахрир аш-Шам» источники в Twitter (@QalaatAlMudiq) утверждают, что активное участие в боях под Кабаной принимает ливанская «Хезболла». Один из бойцов, получив ранение, был вынужден провести ночь под обстрелом в районе холма Зувайкат, прежде чем его удалось эвакуировать.

Провинция Алеппо

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает о мощном взрыве в провинции Алеппо. Взрыв был слышен в районе городов Азаз и Суран. По данным источника, это было покушение на местного торговца оружием. Информация о погибших и пострадавших в результате взрыва не приводится.

Между тем сирийские правительственные силы в рамках договоренностей между Россией и Турцией продолжают занимать южную границу зоны безопасности, которая проходит по автодороге М-4. Как сообщает SOHR, колонна САА была направлена в районе города Айн аль-Араб, который был взят под контроль в рамках соглашений, достигнутых российским Центром по примирению враждующих сторон.

Провинция Ракка

Сирийские и турецкие войска на севере Сирии продолжают работу по созданию эффективной безопасности. Курдские бандформирования — главная цель турок в Сирии — постепенно отходят из 30-км зоны. Тем не менее на территории провинции Ракка продолжаются столкновения. Как сообщает новостной источник в Twitter (@alkhabour21), связанные с РПК террористы атаковали протурецкие силы к северу от Айн-Иссы, в районе деревни Абу-Хараза.

Провинция Хама

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила о курьезном случае вандализма в провинции Хама, в районе долины Аль-Габ, где сосредоточены значительные силы террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Источники «Обсерватории» сообщили, что боевики выкапывают трубы, по которым природный газ поступал на электростанцию «Зайзун». На сельскохозяйственных полях близ города Зайзун была замечена землеройная техника. Как оказалось, выкопанные трубы террористы планировали просто сдать на металлолом.

Провинция Хасака

Курдские боевики продолжают нападения на протурецкие силы на севере Сирии. Как сообщает новостной источник в Twitter (@alkhabour21), в провинции Хасака террористы, связанные с РПК, атаковали турок к востоку от Рас аль-Айна. Сообщается об ожесточенных столкновениях в районе деревень Умм-Эшба и Маркиз. Агентство Step News сообщает, что в результате этих столкновений были убиты три бойца «Сирийской национальной армии».

Тем временем, как сообщает турецкий источник в Twitter (@SonKaleTurkiye2), отслеживающий ход операции «Источник мира», протурецкие силы производят крупную перегруппировку на севере Сирии. 5000 бойцов СНА были передислоцированы в район Телль-Абъяда, столько же — в район Рас аль-Айна, и еще 2500 — будут дислоцированы в окрестностях Манбиджа. Части турецкой армии, как утверждает тот же источник, перебрасывают в Рас аль-Айн, откуда были выбиты курдские боевики.

Ирак

В Ираке продолжаются массовые протесты против правительства страны, во многих городах они привели к ожесточенному противостоянию между силами безопасности и протестующими. Телеканал Halab Today сообщил, что протесты начались и в городе Кербела, чье население составляют преимущественно иракские шииты (и потом считавшийся лояльным шиитскому правительству страны). Несколько сотен протестующих собрались у большого плаката с иранским президентом Али Хаменеи и сожгли его, не встретив сопротивления полиции.

Между тем турецкий источник в Twitter (@SonKaleTurkiye2) сообщил, что захваченный на севере Ирака боевик «Рабочей партии Курдистана» британского происхождения предстал перед судом в Великобритании и был признан виновным в поддержке терроризма. 28-летний Айдан Джеймс, который не смог служить в британской армии из-за проблем с психическим здоровьем, без всякого военного опыта занимался подготовкой боевиков «Рабочей партии Курдистана» в Кандиле. На суде он утверждал, что хотел помочь курдским силам в борьбе с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.