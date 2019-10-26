Как Овечкин убедил заокеанских спортсменов в том, что Россия — лучшая в мире страна

Хоккеист Александр Овечкин, пожалуй, один из самых известных во всем мире спортсменов. Он побил большую часть рекордов НХЛ, установленных нашими соотечественниками. В свободное от спорта время Александр активно занимается благотворительностью — делает детский спорт доступным. Главный мотиватор для хоккеиста — любовь к родине и забота о близких.

Многие западные СМИ считают Александра самым популярным российским спортсменом, некоторые издания называют его самым популярным хоккеистом в мире: спортсмена очень любят в Северной Америке — США и Канаде. Однажды президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Овечкина самым лучшим хоккеистом.

Овечкина любят критиковать за то, что сейчас он играет за американскую команду «Вашингтон Кэпиталз», на такие нападки хоккеист всегда отвечает одинаково: контракт с американским клубом — способ заработка; как только срок действия договора закончится, спортсмен вернется в Россию.

Кстати, играть за российскую сборную Овечкин никогда не отказывался, выступать на поле за родную страну для Овечкина и его коллег по команде всегда — честь. Александр отстаивает патриотические ценности и всегда напоминает поклонникам, что любить родину — естественно.

«Может быть, я не умею очень красиво говорить, прочитал не так много книг, сколько хотел, недостаточно хорошо знаю историю или политологию. Но одно знаю точно: я люблю Россию, люблю Родину каждой клеткой, люблю, как умею и как чувствую. Я считаю, что патриотизм — это нормальное состояние души полноценного человека. Каждый рождается с головой, ногами, руками, сердцем, а в сердце живет патриотизм», — уверен Овечкин.

За убеждение и верность интересам России карьера хоккеиста оказалась под угрозой. В 2014 году он обратился ко всему миру с призывом помочь и защитить жителей Донбасса, особенно детей. После его обращения почти все американские СМИ, ранее восхищавшиеся талантом Александра, в один голос назвали его «агентом Путина». Масла в огонь добавило и заявление канадского хоккеиста Петтинджера: он рассказал, что многие спортсмены после общения с Овечкиным начинают считать, что Россия — «лучшая в мире страна».

Сам Александр только рад вниманию западных СМИ к его персоне. Он считает заокеанские издания отличной площадкой для того, чтобы донести пророссийскую точку зрения до иностранцев, пробить информационную блокаду, к тому же хоккеисту нравится быть в центре внимания.