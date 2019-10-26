Соловьев прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

Москва, 26 октября. Глава Украины Владимир Зеленский так и не стал президентом, заявил российский журналист Владимир Соловьев.

Украинские националисты опубликовали видео с Владимиром Зеленским, который, предположительно, приехал в зону разведения сил в Донбассе. Президент потребовал, чтобы радикалы не мешали разведению сил.

Разговор перешел на повышенные тона, и Зеленский потребовал не уводить разговор в сторону. Он напомнил, что является главой Украины.

«Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то», — сказал Зеленский.

Соловьев отреагировал на эти слова. Он считает, что Зеленский не показал себя в качестве лидера и главнокомандующего страны.

«Сразу с него весь налет слетел, и мова куда-то делась», — отметил Соловьев в Telegram-канале.

Напомним, что 1 октябя в Минске согласовали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм ввода закона об особом порядке местного самоуправления в ДНР И ЛНР на временной основе в день выборов и на постоянно основе после обнародования отчета ОБСЕ по итогам выборов.

Радикалы выступили против этого документа, они устроили митинги у офиса Зеленского. По словам президента России Владимира Путина, Зеленский не может обеспечить разведение сил в Донбассе из-за националистов.

Конфликт перерос в гражданскую войну после госпереворота в Киеве, после которого ДНР и ДНР отказались подчиняться новым властям и объявили о независимости. В апреле 2014 года Киев начал силовую операцию в Донбассе.