Лавров по телефону обсудил с Помпео обстановку в Сирии

Москва, 26 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обсудил обстановку в Сирии, где на днях завершилась антитеррористическая операция Турции против курдских бандформирований. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Телефонная беседа, по данным МИД РФ, прошла по инициативе Вашингтона.

«С российской стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны (Сирии. — Прим. ФАН)», — говорится в сообщении.

Дипломаты рассмотрели также некоторые вопросы, касающиеся двусторонней сферы отношений.

Антитеррористическая операция Анкары прошла в приграничных районах Сирии с 9 по 22 октября. Ключевой целью кампании было создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение курдских боевиков, сотрудничающих с членами «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ), по трассе М-4.

Известно, что бандформирования курдов захватили восточный берег Евфрата и начали угнетать на этих территориях местное население — арабов-суннитов. Оккупанты принялись заниматься незаконной продажей нефти у Сирии и ее народа, которому ресурс принадлежит по закону.

При этом США поддерживают курдских радикалов, чтобы с их помощью наживаться на нефти. Примечательно, что Сирия находится под американскими санкциями, однако это не мешает Вашингтону нарушать свои же ограничительные меры, поскольку нефтью на незаконно занимаемых курдами территориях занимаются специалисты из США.

Отметим, что 22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров был подписан меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика двух стран по Сирии. Согласно документу, подразделения военной полиции РФ и пограничной службы САР продолжат контролировать вывод формирований курдских боевиков и обеспечат совместное патрулирование территории, прилегающей к зоне операции Анкары.

1 Организация запрещена на территории РФ.