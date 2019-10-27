Войска США возвращаются в Сирию на помощь курдским боевикам и террористам в «Ат-Танфе»

Крупный конвой американских войск вошел на территорию Сирии через границу с Ираком. Военные в Пентагоне по сути «развернули» решение президента Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, и направили дополнительные силы для поддержания режима оккупации сирийских месторождений нефти.

В социальных сетях распространяются видеозаписи возвращения оккупационных войск на сирийскую землю.

Первый конвой пересек границу в крайней восточной точке Сирии, пройдя через незаконно созданный пограничный переход «Аль-Валид» из Иракского Курдистана. Конвой состоял из 13 бронемашин спецназа США.

A new convoy American forces entered N. Syria passed through Qamishlo short while ago today. pic.twitter.com/0AwYIEqmYs — Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 26, 2019

Американские военные появились на сирийской земле вместе с воздушными силами прикрытия: воздушное пространство Сирии нарушили два боевых вертолета Apache Guardian, боевой беспилотник «Серый орел» (MQ-1C) и два многоцелевых истребителя F-15.

#BREAKING: A pair of #USArmy AH-64E Guardian attack helicopters, a single MQ-1C UCAV and two #USAF's F-15Es of 389th FS, 366th FW are protecting the convoy of #US Special Forces in #DeirEzzor. Their mission is to protect #US interests in #Syria including #Syria's Oilfields ???? pic.twitter.com/DmbvFHXjog — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 26, 2019

Вполне очевидно, что возвращение американских войск в Сирию было проведено так, чтобы привлечь максимум внимания СМИ и медиаактивистов — Пентагон дал знать всем заинтересованным сторонам, что американские войска возвращаются, и намерены вместе с «бывшими» террористами ИГИЛ1 (запрещено в РФ) и курдскими боевиками, связанными с террористами РПК, удерживать до последнего нефтяные промыслы в Сирии. Миновав Камышлы, американские войска направились на юг, к своей цели на левом берегу Евфрата. Возвращение войск США оправдывают борьбой с запрещенным в РФ «Исламским государством1» — разрозненные группы боевиков ИГИЛ продолжают действовать в зоне оккупации, что дает США предлог для пребывания в Сирии в рамках резолюции Совбеза ООН о борьбе с ИГИЛ.

Важнейшие сирийские месторождения нефти, такие как «Аль-Омар», «Ат-Танак» и другие, остаются в зоне оккупации уже много лет, и непрерывно подвергаются варварской эксплуатации. Производство, которое Дамаск развивал долгие годы, потратив миллиарды долларов, постепенно деградирует — как сообщили ранее в Минобороны РФ, Пентагон был вынужден в нарушение санкций Вашингтона привлечь к работе на месторождениях ведущие американские компании.

К нелегальному вывозу нефти из Сирии американские оккупанты подключили все «партнерские силы», которые смогли собрать в Сирии — курдские боевики получают свой доход, выполняя роль живого щита, который отделяет Сирийскую арабскую армию, стоящую на противоположном берегу Евфрата, от нефти. В Заевфратье продолжается строительство новой американской базы, которая примет эти войска и будет обеспечивать снабжение американских наймитов — к боевикам РПК, которых американцы купили обещаниями организовать им «независимый Курдистан», в ближайшее время могут присоединиться боевики «Магавир ат-Тауры», осколки «умеренной оппозиции», которые создали бандитское квазигосударство на базе США «Ат-Танф».

Военный эксперты Борис Рожин указал в комментарии для Федерального агентства новостей истинную причину внезапного возвращения американских войск, немногим ранее выведенных из Сирии по приказу Трампа.

«Дело в том, что Ирак поставил жесткие условия по выводу американских войск, которые были переброшены (по приказу Трампа) из Сирии — в течение месяца эти силы должны были покинуть страну. Это не относится к основному контингенту США в Ираке, по нему пока нет решения. Багдад был резко против появления новых сил США, выведенных из Сирии, и дал понять, что они должны уйти — либо в США, либо в другую страну. Частично их могут передислоцировать в Иорданию».

Пентагону, по словам главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад», удалось в очередной раз нивелировать решение президента США и превратить вывод войск в очередную передислокацию.

«В рамках инициативы Трампа по выводу войск в Пентагоне прорабатывали вопрос о наращивании сил США на 200–500 человек. Наращивается группировка в районе «Ат-Танфа», откуда они уходить и не собирались, и дополнительные силы перебрасываются в Дейр-эз-Зор, — в зону между Аш-Шаддади и восточным побережьем Евфрата. Свои задачи они уже озвучили, — напомнил Рожин, — взять под контроль нефтеперерабатывающие заводы, месторождение «Аль-Омар», и продолжать присутствовать там. Это очередные попытки затормозить вывод войск по плану Трампа, и его администрация испытывает очень сильное давление со стороны военных в этом отношении».

Сейчас ситуация в Сирии становится все более неблагоприятной для США: американцы утратили доверие курдских боевиков, потеряли доверие Турции — союзника по НАТО, шокировали европейские страны, хаотично меняя свою политику на Ближнем Востоке. Вояки из Пентагона в этих условиях пытаются просто удержать «в кулаке» самый прибыльный незаконный бизнес в стране.

«Они будут удерживать эти позиции максимально долгое время, несмотря на то, что эта история становится все более токсичной для США. Они будут пытаться с опорой на боевиков «Ат-Танфа» и подконтрольные курдские бандформирования пытаться удерживать этот район, не дать Дамаску интегрировать эту территорию и подрывать сирийскую экономику», — указал военный эксперт.

По мнению собеседника ФАН, оккупация сирийской нефти может затянуться — если только Трамп в преддверии выборов не вспомнит о своих обещаниях и не начнет давить на Пентагон, чтобы командование «вернуло парней домой».

«Если они будут сильно упираться, это процесс может растянуться на несколько месяцев, а то и на год-полтора. (Сроки оккупации) будут зависеть от темпов политического урегулирования в Сирии, однако для США это в любом случае уже попытки любой ценой удержаться на площадке и отступление — по сравнению с теми позициями, которые они удерживали до начала операции «Источник мира», — напомнил Борис Рожин. По сути, это признак того, что у Вашингтона нет глобальной стратегии — поэтому они размениваются на такие акции».

1 Организация запрещена на территории РФ.