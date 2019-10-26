Зеленский встретился с националистами в Донбассе. События дня. ФАН-ТВ

Зеленский в Донбассе Разведение сил в Донбассе — важный вопрос, который президент Украины Владимир Зеленский пытается решить. С пятницы глава государства находится в населенном пункте Золотое, об этом сообщили в пресс-службе лидера страны. Радикалы опубликовали видео встречи, на котором Зеленский требует убрать оружие и развести силы. Но, по всей видимости, разговор так ничем и не закончился. Вернее, прошел он на повышенных тонах. Один из националистов спросил у президента, планирует ли он встретиться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера». На что Зеленский ответил, что тот просто переводит стрелки. Сегодня же в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики продолжают размещать свою технику в селах республики. Вооружение прибыло в населенные пункты Золотое, Катериновка, Орехово, Крымское, Малиновое и другие. Это сильно пугает местных жителей. ВСУ также мешают работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая выступает за мир в регионе. Когда он придет в Донбасс — вопрос открытый. Разведение сил должно было произойти 7 октября. Однако Киев его сорвал. И даже не раз. ДНР и ЛНР запускали белые ракеты в знак готовности к разведению, но Киев все время игнорировал этот сигнал.

США возвращаются в Сирию Ожидаемое возвращение. Военные США вновь вошли в сирийскую провинцию Хасака. На территорию они пробрались через незаконный переход, который располагается на границе арабской республики с Ираком. Как сообщают журналисты сирийского телеканала, в составе колонны десятки военных и техники, ее прикрывают самолеты. О том, что США планируют усилить свои позиции в республике, глава Пентагона Марк Эспер заявлял еще накануне. Причем, зайти военные хотят в определенный район — на место нефтяных месторождений. Якобы чтобы не дать запрещенной в России организации ИГИЛ доступ к нефтяным полям. Но на каких правах США находятся в Сирии? Да как всегда. По-традиции с 2014 года американские базы там находятся без разрешения. Борьба с терроризмом звучит как прикрытие, для реализации своих корыстных целей. Опубликованные сегодня снимки Минобороны еще раз доказывают, что так оно и есть. Ведомство опубликовало кадры, на которых видно, что США продолжают незаконно вывозить сирийскую нефть. «Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией «Сэдкаб», созданной при так называемой «Автономной администрации Восточной Сирии». А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США», — сообщили в министерстве обороны России. Каждый месяц США выручают более 30 млн долларов. В Минобороны нашей страны осудили такие действия и назвали международным государственным бандитизмом. От Пентагона комментариев о вводе армии пока не поступало.