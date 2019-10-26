Зеленский встретился с националистами в Донбассе. События дня. ФАН-ТВ

Зеленский в Донбассе
Разведение сил в Донбассе — важный вопрос, который президент Украины Владимир Зеленский пытается решить. С пятницы глава государства находится в населенном пункте Золотое, об этом сообщили в пресс-службе лидера страны. Радикалы опубликовали видео встречи, на котором Зеленский требует убрать оружие и развести силы. Но, по всей видимости, разговор так ничем и не закончился. Вернее, прошел он на повышенных тонах. Один из националистов спросил у президента, планирует ли он встретиться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера». На что Зеленский ответил, что тот просто переводит стрелки. Сегодня же в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики продолжают размещать свою технику в селах республики. Вооружение прибыло в населенные пункты Золотое, Катериновка, Орехово, Крымское, Малиновое и другие. Это сильно пугает местных жителей. ВСУ также мешают работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая выступает за мир в регионе. Когда он придет в Донбасс — вопрос открытый. Разведение сил должно было произойти 7 октября. Однако Киев его сорвал. И даже не раз. ДНР и ЛНР запускали белые ракеты в знак готовности к разведению, но Киев все время игнорировал этот сигнал.
США возвращаются в Сирию
Ожидаемое возвращение. Военные США вновь вошли в сирийскую провинцию Хасака. На территорию они пробрались через незаконный переход, который располагается на границе арабской республики с Ираком. Как сообщают журналисты сирийского телеканала, в составе колонны десятки военных и техники, ее прикрывают самолеты. О том, что США планируют усилить свои позиции в республике, глава Пентагона Марк Эспер заявлял еще накануне. Причем, зайти военные хотят в определенный район — на место нефтяных месторождений. Якобы чтобы не дать запрещенной в России организации ИГИЛ доступ к нефтяным полям. Но на каких правах США находятся в Сирии? Да как всегда. По-традиции с 2014 года американские базы там находятся без разрешения. Борьба с терроризмом звучит как прикрытие, для реализации своих корыстных целей. Опубликованные сегодня снимки Минобороны еще раз доказывают, что так оно и есть. Ведомство опубликовало кадры, на которых видно, что США продолжают незаконно вывозить сирийскую нефть.
«Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией «Сэдкаб», созданной при так называемой «Автономной администрации Восточной Сирии». А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США», — сообщили в министерстве обороны России.
Каждый месяц США выручают более 30 млн долларов. В Минобороны нашей страны осудили такие действия и назвали международным государственным бандитизмом. От Пентагона комментариев о вводе армии пока не поступало.
Бутина вернулась в Россию
В Россию вернулась Мария Бутина. Девушка, которая провела в американской тюрьме более года. За судьбой Марии следили многие. В московском аэропорту ее встречали родственники, друзья, коллеги, дипломаты и журналисты. Задержали ее в США в 2018 году и обвинили в работе иностранным агентом. Девушка могла попасть за решетку на 15 лет, чтобы этого избежать ей пришлось частично признать вину. Бутину приговорили к 18 месяцам заключения и, наконец, срок истек.
«Я безумно рада увидеть мою семью. Спасибо огромное МИД и дипломатам, которые за меня боролись и пробивались во все места, где меня держали. Они сделали все, что могли. Спасибо всем общественным организациям, которые поддерживали меня. Ребята, я не сдалась, потому что я знала, что просто не имею права. Спасибо вам большое», — поблагодарила освобожденная россиянка.
Все это долгое время Марию поддерживали сотрудники министерства иностранных дел России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
«Весной 2018 года шли разбирательства. Уже тогда американцы стали ей, выражаясь жаргонным языком, «шить дело», и тогда уже появились адвокаты. Конечно, за полтора года их работы набежала существенная сумма. На момент весны этого года было более 40 млн рублей. Тогда целый ряд крупных организаций включились в этот процесс. Фонд защиты национальных ценностей возглавил общественное краудфандинговое движение. И мы смогли перечислить 10 млн рублей на погашение долгов», — рассказал президент Фонда защиты национальных ценностей.
В российском МИД говорят, дипломаты будут делать все, чтобы защитить соотечественников, которые стали жертвами произвола за рубежом. Все это время на аватаре группы министерства в соцсетях стояло фото Марии. Для того чтобы девушка знала, что о ней помнят. И только сегодня фото сменилось на двуглавого орла.