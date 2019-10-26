США получают миллионы долларов за торговлю сирийской нефтью, используя курдских боевиков

Москва, 26 октября. Соединенные Штаты применяют в нефтеносных районах Сирии, оккупированных бандформированиями курдов, отработанную в Ираке схему кражи полезных ископаемых, считает политолог Армен Гаспарян.

Минобороны РФ раскрыло схему США незаконной добычи нефти в Сирии под охраной американских военных и ЧВК. Удалось выяснить, что сырье из нефтеносных районов Сирии транспортируется в другие страны нефтевозами компании «Сэдкаб». В случае угрозы нефтяному каравану американские военные поднимают авиацию и проводят спецоперацию. Примечательно, что в отношении Сирии действуют американские санкции на продажу нефти.

Публицист и политолог Армен Гаспарян считает, что США оккупировали сирийские земли, богатые нефтегазовыми месторождениями, и добывают сырье, используя для этого курдские террористические формирования. Эксперт отметил, что Вашингтон применяет в Сирии незаконные схемы, ранее уже отработанные в других странах.

«В Сирии была реализована ровно та же схема, которая использовалась в Афганистане, когда Соединенные Штаты боролись с наркотрафиком и в то же время при вводе американских войск в Афганистан наркотрафик вырос в шесть раз. При этом была использована та же схема, которая была реализована в Ираке, когда страна была раздроблена на части, а все возможные полезные ископаемые были переданы в руки США», – отметил публицист в комментарии «ПолитЭксперту».

Гаспарян подчеркнул, что речи о «демократии» и «защите прав человека» никогда и не было, Вашингтон лишь использовал высокопарные лозунги для прикрытия средневекового раздела собственности. Американские власти разоряют сирийские месторождения руками курдских террористов.

«Курдов просто чудесным образом использовали в этой борьбе, но тут можно вспомнить слова классика: «Я сам обманываться был бы рад»», — добавил политолог.

Кроме того, Гаспарян призвал делить на два заявления президента США Дональда Трампа о выводе американские военных из Сирии. Эксперт напомнил, что еще бывший президент США Барак Обама обещал вывести войска из Афганистана первым делом после вступления в должность. Но вот уже три года как в Белом доме другой хозяин, а воз и ныне там. На этом фоне сложно поверить, что американские военные когда-нибудь покинут Сирию, считает эксперт.

«Американцы будут до последнего пытаться остаться в Сирии. Об этом также может говорить новость, что США выделили более 4,5 миллиона долларов «Белым каскам» – на организацию весьма и весьма характерную», – заключил Гаспарян.

Американские военные и подконтрольные им курдские террористические формирования оккупировали нефтяные районы на восточном берегу Евфрата, где занимаются незаконной добычей и контрабандой сырья. Согласно данным Минобороны РФ, Вашингтон зарабатывает на незаконной торговле нефтью из захваченных районов Сирии примерно 30 миллионов долларов в месяц. Эти деньги оседают в карманах американских спецслужб и частных военных компаний. Трамп заявил, что не собирается выводить всех военных с захваченной территории Сирии.

Вашингтон заявляет, что якобы курдские боевики смогли «отвоевать» у террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) часть месторождений и взяли их под свой контроль. В действительности же, курдские террористы находятся в тесных связях с ИГ1, при этом террористическая организация до сих пор контролирует часть месторождений, а заявления США о «победе» над ИГИЛ1 не соответствуют действительности.

1 Организация запрещена на территории РФ.