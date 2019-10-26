Осужденная в США Мария Бутина вернулась в Россию. ФАН-ТВ

Вернулась в Россию спустя 18 месяцев тюрьмы. Сегодня самолет, на борту которого находилась Мария Бутина, приземлился в аэропорту Шереметьево. Осужденную в Америке девушку встречают и родные, и российские дипломаты. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о значении этого освобождения.

«Поддержка всех и понимание того, что за ней стоит страна, стоят люди, стоят общественные организации, стоят представители как власти, так и гражданского общества. И мы об этом с ней говорили, мы пока шли от самолета до брифинга, мы с ней говорили. Она сказала, что если бы она читала только одну версию того, что с ней происходит, то это, конечно, имело бы самое драматическое влияние в процессе», — подчеркнула Мария Захарова.

Марию Бутину задержали 15 июля прошлого года. Ее обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом. За свои 18 месяцев заключения она успела сменить несколько американских тюрем. А 25 октября, наконец, подписала документы об освобождении. Накануне ее депортировали из аэропорта Майами.

«Я очень-очень рада вернуться домой. Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал: всем российским гражданам, которые помогали и писали мне письма. Помогали и словом, и делом — жертвовали деньги в мою защиту. Спасибо огромное МИДу и дипломатам, которые за меня боролись каждый день и пробивались во всех местах. Они делали, делают все, что могли», — поблагодарила освобожденная россиянка.

Важную роль сыграла поддержка неравнодушных россиян. Во многом освобождению поспособствовал Фонд защиты национальных ценностей. В деле Бутиной была нужна помощь компетентных юристов. Денег на них не было. Другого способа отстоять правду — тоже. В ходе процесса фонд собирал деньги, покрывал долг россиянки. За все время бы было собрано порядка 10 млн рублей.

«В каком она вообще состоянии сейчас находится? Она с семьей отправляется в Барнаул, чтобы дома просто отдыхать, приходить в себя. И считать, что она будет сейчас налево-направо раздавать интервью, ходить по пресс-конференциям и каналам, это значит очень утилитарно относиться к человеку», — подчеркнул президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Детали дальнейших планов Мария пока не раскрывает. Первостепенная цель девушки — адаптироваться и прийти в себя. Ей еще много предстоит рассказать о том, как прошли последние полтора года ее жизни.