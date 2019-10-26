Президент ЦАР осадил французского журналиста, распространявшего фейки о ЧВК «Вагнера»

Сочи, 26 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера осадил французского журналиста, который в интервью с главой государства заявил о будто бы имеющем место быть сотрудничестве страны с ЧВК «Вагнера».

Туадера стал одним из гостей саммита Россия — Африка, который прошел на этой неделе в Сочи. Мероприятие посетили лидеры более 40 африканских государств, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций.

По завершении форума сотрудник одного из французских СМИ попросил главу ЦАР ответить на несколько вопросов. Прозвучал в ходе беседы и явно провокационный — журналист настойчиво повторял вопрос о частной военной компании «Вагнер», которую власти ЦАР якобы «наняли» для обеспечения безопасности страны и обучения военных.

Туадера опроверг заявления корреспондента и подчеркнул, что никакой ЧВК в стране нет. Президент напомнил, что в рамках сотрудничества Москвы и Банги министры обороны двух стран договорились о предоставлении ЦАР российских инструкторов. Их цель — обучить военных африканского государства пользованию оружием, которое РФ согласилась отправить стране для ее защиты.

Глава государства на повторяющиеся вопросы настойчивого представителя СМИ твердо ответил, что ничего о ЧВК «Вагнера» не знает.

«Мне совершенно непонятно, откуда все это идет… Я вам говорю и повторяю: работа идет между двумя государствами. Мы обратились к легитимным властям страны», — заключил он.

Отметим, что информацию западных СМИ, которые распространяют фейки о том, что в ЦАР будто бы находятся около 200 инструкторов ЧВК «Вагнер», опровергал и глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр неоднократно отмечал, что на территории африканского государства присутствуют 170 российских гражданских инструкторов в рамках договоренностей между властями двух стран, а также с согласия Совета Безопасности ООН.

Напомним, на протяжении многих лет в ЦАР продолжалась гражданская война. В августе прошлого года при поддержке России и Судана лидеры противоборствующих сторон наконец сели за стол переговоров. В феврале было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами вооруженных группировок.