Главные новости 26 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 26 октября.

Россияне назвали глупым ответ «Мисс Украина — 2019» на вопрос журналистов о принадлежности Крыма. Россияне раскритиковали «Мисс Украина — 2019» за ответ на вопрос о принадлежности Крыма.

Поэтесса и актриса Карина Филиппова-Диодорова ушла из жизни на 86-ом году жизни в Москве. Поэтесса Карина Филиппова-Диодорова скончалась в Москве.

Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину отсутствия в эфире украинского политолога Вячеслава Ковтуна. Соловьев объяснил, почему Ковтун пропал из эфиров.

Участник шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина. Пользователи Сети раскритиковали участника шоу «Голос» за отказ пожать руку Сюткину.

Семь человек погибли и еще девять пострадали при столкновении двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае. Видео с места смертельного ДТП в Алтайском крае появилось в Сети.

Параскева Пятница считалась бабьей заступницей, у которой просили помощи во всех женских делах. Параскева Пятница: история, приметы и поговорки, что нельзя делать 27 октября.

Евгений Попов прокомментировал инцидент с украинским экспертом Вадимом Трюханом, которого выгнали из студии «60 минут». Попов объяснил, почему выгнал украинского эксперта из студии «60 минут».

Телеведущий Евгений Попов выгнал из студии председателя организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана. Попов выгнал украинского эксперта из студии «60 минут».

Представитель Сюткина заявил, что наставник шоу «Голос» спокойно отреагировал на инцидент с рукопожатием. Представитель Сюткина прокомментировал инцидент с рукопожатием на шоу «Голос».

Список самых страшных сериалов всех времен возглавил «Твин Пикс». Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен.