Три человека пострадали при взрыве во время попытки открыть сейф в Новокузнецке

Новокузнецк, 26 октября. Три человека пострадали в результате взрыва при попытке открыть сейф в жилом доме в Новокузнецке.

По данным МВД, 63-летняя хозяйка квартиры попросила 66-летнего двоюродного брата помочь ей вскрыть сейф, который остался после смерти супруга. При попытке открыть сейф произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар.

«В результате пожара пострадали трое человек, это двое находившихся в квартире — мужчина и женщина, их состояние оценивается как тяжелое, они госпитализированы», — сообщили в пресс-службе регионального Департамента охраны здоровья населения.

Кроме того, травмы получил один пожарный, у него термический ожог шеи, пожарному госпитализация не потребовалась. Вдова получила ожоги 25% тела, в том числе лица, шеи и рук. У мужчины поражено 45% тела — травматическая ампутация обеих кистей, ожог верхних дыхательных путей, лица, шеи, головы, туловища II-III степени.

В правоохранительных органах предположили, что причиной возгорания могли стать порох и патроны, которые предположительно хранились в сейфе.

Взрыв спровоцировал пожар в девятиэтажном жилом доме, 30 жильцов эвакуировались самостоятельно. В настоящее время пожар ликвидирован, жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.