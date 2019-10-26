Сирия новости 26 октября 19.30: САА продвигается в Хасаке, ВС Турции обезвреживают мины курдских боевиков

Сирия, 26 октября. САА продвигается в Хасаке у сирийско-турецкой границы. ВС Турции обезвреживают мины курдских боевиков в Ракке. Джихадисты обмениваются ударами с военнослужащими правительственных сил на севере Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков оппозиции на севере Хамы, в Хасаке заняли еще несколько поселков.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: заявили об обстреле укрытия сирийских военнослужащих в Хаме.

Курдские вооруженные группировки: совершили попытку прорыва линий обороны турецкой армии на севере Хасаки.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение курдов у Рас-аль-Айна в Хасаке.

Корпус Стражей Исламской революции: на востоке Дейр-эз-Зора провел рейд в двух поселках.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается, что отряды иранского ополчения Корпус Стражей Исламской революции провели серию обысков в районе поселка Сакрая и в деревне Гхарба после серии нападений неизвестных на их позиции на востоке провинции в районе города Абу-Кемаль. Как передает новостной портал Step News, в результате обысков по подозрению в пособничестве боевикам «Исламского государства»1 были арестованы девять человек.

Провинция Ракка

Протурецкие ополчение заявило об окончании работ по разминированию в районе поселков Аль-Буасы, Хирбет-Юсуф, Аз-Зиб, Халулия, Хафия и Аш-Шар близ города Айн-Исса, как сообщает новостной портал Halab Today. Напомним, что перед отступлением с севера провинции и сдачей города курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) намерено минировали дороги и жилые кварталы, впоследствии, на оставленных снарядах подрываются как конвои турецкой армии, так и мирные жители. Так на севере Хасаки вчера погиб ребенок, наступивший на противопехотную мину, оставленную курдскими радикалами в сельскохозяйственных угодьях перед сдачей поселка Аль-Козлия.

Провинция Хама

Боевики оппозиции из «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» обстреливают из тяжелой артиллерии позиции сирийской армии у деревни Хирш-аль-Киркат на западе провинции, как сообщает агентство Step News. Военнослужащие открыли по опорным пунктам радикалов ответный огонь из пулеметных установок в районе долины Аль-Габ. В районе поселка Хувейз боевики уничтожили минометную установку военнослужащих залпом из противотанковой ракетной установки. Сведений о пострадавших солдатах в результате подрыва миномета не поступало.

Местные источники сообщают, что в районе поселка Масьяф слышны звуки взрывов в связи с военной подготовкой воинских частей САА, как передает информагентство Halab Today.

Провинция Хасака

Отряды сирийской армии пересекли границу административного района Рас аль-Айн, как передает новостное агентство Aleppo AMC. Источник также передает, что военнослужащие вошли в деревню Хамид к востоку от города.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что если до истечения 150-часового срока курдские бандформирования не выведут свои отряды из предполагаемых зон безопасности на глубине 30 километров от границы, Турция возобновит боевые действия против SDF и самостоятельно зачистит от них регион, как передает медиаресурс Alk Habour.

Как передает ТАСС, артиллерия турецкой армии ведет огонь по пограничным селениям, расположенным вдоль шоссе, связывающего города Телль-Тамр и Дербасия на северо-западе провинции. По информации источника, под обстрел попали шесть поселков в окрестностях города Рас-аль-Айн на сирийско-турецкой границе, где укрываются отряды SDF. Ранее курдский медиаресурс Firat распространил заявление командования «Демократических сил» о том, что в ходе нападения курдские боевики убили 44 ополченца, воюющих на стороне турецкой армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.