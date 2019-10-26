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Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги

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Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги

Рига, 26 октября. Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских войск. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным журналистов, неизвестные злоумышленники написали на мемориале, расположенном в парке Победы на левом берегу Западной Двины, слово «оккупанты» на латышском языке.

В комментарии СМИ специалист отдела связей с общественностью государственной полиции Симона Гравите заявила, что ведомство информацией о нарушении не располагает. Она заверила, что правоохранительные органы выяснят обстоятельства произошедшего.

По традиции 9 мая у монумента советским воинам-освободителям собираются жители Латвии и возлагают цветы к постаменту. Против памятника выступают местные националисты. Они не раз призывали власти снести его, но парламентарии инициативу не поддерживали. Мемориал многократно оскверняли, а в 1997 году латышский националист вместе со своими единомышленниками попытался его взорвать.

Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги

Напомним, Ригу освободили от немецких захватчиков 13 октября 1944 года. Несмотря на подвиг советских солдат, страны Балтии полагают, что с 1940 по 1991 год были якобы «оккупированы» СССР. Россия как правопреемница Советского Союза с этой позицией категорически не согласна. Москва не раз заявляла, что речи о «советской оккупации» стран Балтии быть не может. Присоединение Прибалтики к СССР рассматривается как процедура, соответствовавшая нормам международного права.

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Источник: ТАСС
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