Рига, 26 октября. Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских войск. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным журналистов, неизвестные злоумышленники написали на мемориале, расположенном в парке Победы на левом берегу Западной Двины, слово «оккупанты» на латышском языке.

В комментарии СМИ специалист отдела связей с общественностью государственной полиции Симона Гравите заявила, что ведомство информацией о нарушении не располагает. Она заверила, что правоохранительные органы выяснят обстоятельства произошедшего.

По традиции 9 мая у монумента советским воинам-освободителям собираются жители Латвии и возлагают цветы к постаменту. Против памятника выступают местные националисты. Они не раз призывали власти снести его, но парламентарии инициативу не поддерживали. Мемориал многократно оскверняли, а в 1997 году латышский националист вместе со своими единомышленниками попытался его взорвать.

Напомним, Ригу освободили от немецких захватчиков 13 октября 1944 года. Несмотря на подвиг советских солдат, страны Балтии полагают, что с 1940 по 1991 год были якобы «оккупированы» СССР. Россия как правопреемница Советского Союза с этой позицией категорически не согласна. Москва не раз заявляла, что речи о «советской оккупации» стран Балтии быть не может. Присоединение Прибалтики к СССР рассматривается как процедура, соответствовавшая нормам международного права.