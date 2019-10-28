Сирийская армия укрепляется в Манбидже после ухода курдских радикалов

Дамаск, 28 октября. Новые подразделения сирийской правительственной армии прибыли в район Манбидж в провинции Алеппо и развернули свои позиции вдоль линии соприкосновения с турецкими силами в рамках реализации российско-турецкого соглашения о размещении войск на границе с Турцией. Это соглашение было достигнуто в ходе последней встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи.

Сирийская армия развернулась в новых деревнях, расположенных к северу и северо-западу от Манбиджа. При этом курдские радикалы отошли в район к востоку от реки Евфрат, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Армия Дамаска также установила постоянные позиции с танками и боевыми машинами в районе Ид аль-Дадат, который когда-то был военной базой США. Напомним, что президент США Дональд Трамп приказал вывести войска из районов северной Сирии в направлении провинций Хасака и Дейр-эз-Зор.

Ожидается, что в этом регионе будут проводиться совместные российско-турецкие военные патрули, которые будут контролировать обеспечение выполнения российско-турецкого соглашения и вывода курдских формирований с территории сирийской республики.

Ранее сообщалось, что подразделения сирийской правительственной армии вошли на территорию американской военной базы в районе Аль-Саидия,которая расположена к юго-западу от города Манбидж. При осмотре выяснилось, что на складе хранилось снаряжение, оружие и боеприпасы американских войск, которые они сожгли до того, как покинули территорию базы и направились в сторону Ирака. По словам военных, когда-то это место было серьезно укреплено. На территории базы располагались поле для бросков, штаб-квартира для технического обслуживания автомобилей, ухода за больными, обучения, отдыха, связи и ряд военных школ.