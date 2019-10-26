Ученые нашли вещество, предотвращающее рак и старение

Париж, 26 октября. Французские ученые из Института Пастера провели исследование белка GDF11 и выяснили, что вещество позволяет предотвратить старение и защищает организм от рака.

Группа ученых провела ряд экспериментов на мышах. Это позволило установить, что GDF11 имитирует эффект диет, которые снижают риск возникновения болезней сердца и онкологических заболеваний. Более того, инъекция GDF11 взрослым грызунам восстанавливала функции кровеносных сосудов в мозге и способствовала усилению нейрогенеза.

Ученые отметили, что полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что GDF11 может быть эффективно использован при лечении некоторых метаболических недугов, таких как ожирение и нейродегенеративные заболевания.

Ранее эксперты назвали продукты, которые позволяют замедлить старение. В первую очередь к ним относятся продукты с высоким содержанием антиоксидантов. Больше всего их можно найти в зеленом чае. Этот напиток запускает обменные процессы, его можно и нужно пить каждый день. Кроме того, замедлить старение могут финики, облепиха и кисломолочная продукция.