Звезда «Универа» пообещала не здороваться с Малаховым после выпуска его шоу про эскорт

Москва, 26 октября. Российская актриса, звезда сериала «Универ» Наталья Рудова обвинила ведущего ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова в обмане и некорректном использовании ее имени и фотографий в выпуске, посвященном эскорт-услугам.

PR-директор Рудовой Ангелина Дубровская в передаче Малахова о «тайной жизни знаменитых девушек» рассказала, что имя и телефон актрисы оказались в опубликованных в Сети списках особ, с которыми якобы можно встретиться за деньги.

Дубровская эту возможность категорически опровергла, однако на фоне ее рассказа в передаче демонстрировались фотографии актрисы в купальниках на курорте.

Оскорбленная Рудова впала в ярость и написала в своем Instagram пост, критикующий Малахова и его «грязную передачу».

Она расстроилась, что ее имя и имя ее подруги «вписали» в эту «передачку о падших женщинах», потому что теперь ее в негативном контексте обсуждают в различных «псевдо пабликах».

Актриса написала, что интервью у ее директора было взято обманом и, кроме того, смонтировано в выгодном шоу свете.

Она отметила, что в передаче в ее адрес не было высказано конкретных обвинений, поэтому с точки зрения закона ей нечего предъявить шоу и каналу, но заявила, что выпуск нанес ей большой моральный вред.

«К сожалению, в нашей стране на законодательном уровне мне вам нечего предъявить. Вы поступили очень умно, не сказав в адрес меня конкретных обвинений, но смонтировав кучу видео и фото с моего отдыха с подругами в купальниках», — заметила Рудова.

Она подчеркнула, что всего в своей жизни добилась сама, поэтому попытка «Прямого эфира» исказить реальность и представить ее как одну из тех женщин, что добиваются успеха только за счет больших вложений мужчин, показала, что передача «не лучше желтухи».

Актриса решила, что больше никогда не будет общаться с телеведущим.