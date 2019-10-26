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Китайский самолет ARJ21 выполнил первый международный рейс во Владивосток

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Китайский самолет ARJ21 выполнил первый международный рейс во Владивосток

Пекин, 26 октября. Китайский самолет ARJ21 выполнил свой первый международный рейс по прямому маршруту. Борт вылетел из аэропорта «Тайпин» в Харбине и приземлился в аэропорту Владивостока.

Самолет прибыл в 17.06 (12.06 по московскому времени. — Прим. ред.), передает Центральное телевидение Китая. Отмечается, что полеты по маршруту Владивосток — Харбин китайская авиакомпания Chengdu Airlines будет выполнять два раза в неделю. Время в пути составляет 1,5 часа.

Как отметил директор по авиационной коммерции аэропорта Владивостока Александр Бобров, в 2019 году российская воздушная гавань сделала акцент на продвижение Владивостока среди туристов из Китая. В 2019 году с аэропортом начали работать три авиакомпании КНР: Juneyao Airlines, Beijing Capital Airlines и Chengdu Airlines. Также во Владивосток традиционно выполняет рейсы крупнейший авиаперевозчик Китая China Southern.

«Аэропорт ведет постоянную работу по привлечению авиакомпаний из Китая», — приводит слова Боброва пресс-служба аэропорта.

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Источник: ТАСС
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