Контрабанда нефти в Сирии позволяет США получать выгоду и оправдывать присутствие курдов

Москва, 26 октября. Схема, по которой американская сторона сейчас занимается контрабандой нефти из Сирии, раньше уже применялась Штатами, но в Ираке. Об этом напомнил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков назвал действия американских военных в Сирии «международным государственным бандитизмом», который не может быть оправдан борьбой с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Так представитель оборонного ведомства прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера о сохранении американских военнослужащих на востоке Сирии якобы «для предотвращения доступа к нефтяным полям» боевиков ИГИЛ1 (запрещенная в РФ).

Механизм, по которому действуют США, работает следующим образом: нефть добывается специальным оборудованием, которое предоставляется ведущими западными корпорациями в обход всех американских санкций, а затем караваны нефтевозов с месторождений Восточной Сирии направляются в другие государства под охраной военнослужащих США и сотрудников американских ЧВК.

Юшков отметил, что подобным образом американцы ведут себя не только в Сирии, они делали так и раньше, в Ираке.

«США под эти цели обычно нанимают частные военные компании, в свое время в Ираке засветилась хорошо известная Blackwater, которая связана и с нефтесервисной компанией Halliburton, и с вице-президентом США Диком Чейни. Схема была хорошо обкатана на иракских месторождениях», — рассказал он.

Эксперт объяснил, как при этом Вашингтон умудряется избегать собственных санкций.

По словам Юшкова, в этом аспекте США используют «систему запутывания следов через кучу фирм-посредников». Так, официальный производитель оборудования продает его одной компании, та перепродает второй, потом третьей, четвертой и так далее, в результате следы теряются.

«Само оборудование, используемое в Сирии, попадает туда со вторичного рынка, поэтому оно много лет могло проработать в других странах, и его происхождение вполне может быть американским», — объясняет собеседник «Экономики сегодня».

В контрабанде нефти вполне определенную роль сыграли и в прошлом крепкие союзники США — курды.

Когда на территорию нефтегазовых месторождений Сирии пришли курдские бандформирования, они не только заручились поддержкой американских генералов, покрывающих этот теневой бизнес за комиссию от продажи нефти, но и договорились с ИГИЛ, что те перейдут под их знамена и при этом останутся на занимаемых нефтяных полях в качестве охраны.

Так курдские радикалы стали заниматься вопросами добычи, переработки и контрабанды нефти, которая по большей части шла в Ирак, где работают американские компании. США, в свою очередь, научились оправдывать их присутствие.

«Маршрут контрабанды сильно не изменился, примерно так нефть из Сирии экспортируют и сейчас. Поставляют ее в основном через Ирак, а далее нефть смешивалась либо в порту, либо в системе приема нефти на нефтепроводе», — заметил Юшков.

По оценке Минобороны РФ, стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов, а ежемесячная выручка такого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает 30 млн долларов, поэтому понятно, что США будут идти на все, чтобы сохранить себе возможность доступа к «злачным местам» и получать выгоду.

Впоследствии часть денег, вырученных с продажи нефти, возвращается в Сирию в виде оружия для террористических банд. Это говорит о том, что курдские боевики и террористы ИГИЛ фактически под руководством США занимаются грабежом сирийцев, которые, в свою очередь, не получают от экспорта ровным счетом ничего.

«Схема США является откровенной контрабандой, так как официальное правительство Сирии разрешения на добычу этим структурам на своей территории не давало», — заключил Юшков.

Сейчас Дамаск требует от Штатов покинуть покинуть захваченные курдскими боевиками нефтяные месторождения и планирует вернуть все нефтяные поля на территории страны под собственный, законный контроль. В частности сирийский парламентарий Аммар аль-Асад уже заявил, что уход американских военных с нефтяных месторождений на севере арабской республики неизбежен.

1 Организация запрещена на территории РФ.