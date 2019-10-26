Зеленский назначил нового главу Луганской области

Киев, 26 октября. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виталия Комарницкого с поста главы Луганской области и назначил на его должность Сергея Гайдая. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации», — говорится в указе.

Другим указом Зеленский освободил Комарницкого от должности главы Луганской области. Он возглавлял область 3,5 месяца.

Гайдай занимал пост помощника депутата киевского совета, был советником главы Обуховской райгосадминистрации в Киевской области, а также главой Мукачевской райгосадминистрации Закарпатской области Украины.

Ранее стало известно, что украинские силовики разместили бронетехнику в жилых массивах 11 населенных пунктов у линии соприкосновения с ЛНР в Донбассе. Военная техника ВСУ прибыла в населенные пункты Золотое, Катериновка, Орехово, Крымское, Лопаскино, Счастье, Песчаное, Малиновое, Станица Луганская, Светлодарское и Богдановка.