Колдун назвал древнее проклятье причиной болезни Заворотнюк

Москва, 26 октября. Колдун Артем Бесов назвал причиной болезни заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк древнее проклятье деревни Крекшино в Новомосковском административном округе Москвы, неподалеку от которой актриса приобрела дом.

Жилье в элитном коттеджном поселке близ деревни Крекшино в свое время обошлось звезде сериала «Моя прекрасная няня» в два миллиона долларов. Артистка взяла ипотеку, однако из-за экономического кризиса столкнулась с проблемами и перестала платить по счетам. Затем появились слухи о ее страшной болезни.

Специалисты по эзотерике считают, что несчастья валятся на Заворотнюк не просто так. По их словам, виной всему древнее культовое место, которое находилось как раз на месте Крекшино. На нем устанавливали идолы языческих богов, поклонялись Морене, которую считали властительницей зла, неизлечимых болезней и смерти, пишет «Дни.ру».

После крещения Руси место стали считать проклятым — на нем нельзя было строить, пасти скот и выращивать фрукты из-за темной энергетики, объяснил колдун Бесов.

«Рак – только одна из смертельных болезней, которую духи смерти могут наслать на тех, кто их тревожит», — объявил он.

Напомним, в начале сентября в СМИ появились сообщения о тяжелом заболевании Заворотнюк. Журналисты предположили, что медики диагностировали четвертую стадию рака головного мозга, и начали перебирать причины, по которым болезнь могла произойти.

Однако официально родные артистки не комментируют ее состояние. В связи с этим вокруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» появляется все больше и больше слухов.

Источники СМИ стали предоставлять различную информацию о состоянии Заворотнюк, которая в большинстве случаев находит опровержение или противоречит другим сообщениям. К примеру, журналисты писали, что болезнь могла развиться из-за процедуры ЭКО, которую 48-летняя Заворотнюк сделала, чтобы в третий раз стать мамой.

Как объяснил ранее преподаватель психологии и консультант Григорий Никонов, россияне активно интересуются историей Заворотнюк, как и судьбами покойных певиц Юлии Началовой и Жанны Фриске, по разным причинам. Однако основной является то, что сопереживать людям гораздо проще, чем разделять радость.