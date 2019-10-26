Кража нефти с оккупированной курдами территории Сирии показала истинные цели США в регионе

Минобороны России обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза американцами нефти с оккупированной курдскими боевиками сирийской территории. В российском оборонном ведомстве назвали происходящее «международным государственным бандитизмом», а директор Института актуальной экономики Никита Исаев заявил, что этот вопрос должен подниматься на всех переговорах по Сирии.

О том, что США продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдскими террористами территории Сирии, свидетельствуют снимки космической разведки, опубликованные Минобороны РФ. На этих снимках запечатлено, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ1 («Исламское государство»1 — террористическая организация, запрещена в РФ) в Заевфратье, под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась нефтевозами на переработку за пределы Сирии».

«Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией «Сэдкаб», созданной при так называемой «Автономной администрации Восточной Сирии». А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США. С учетом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов США, ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов», — сообщили в Минобороны РФ.

Эту информацию российские военные обнародовали в ответ на заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы «для предотвращения доступа ИГ к нефтяным полям».

«Абсолютно все находящиеся на территории Сирийской Арабской Республики углеводородные залежи и другие полезные ископаемые принадлежат не террористам ИГ, и тем более не «американским защитникам от террористов ИГ», а исключительно Сирийской Арабской Республике, — подчеркнули в Минобороны РФ. — Поэтому то, чем сейчас занимается Вашингтон, - захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, является, попросту говоря, - международным государственным бандитизмом».

Глава Института актуальной экономики Никита Исаев в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что на самом деле обнародованная Минобороны РФ информация о добыче американцами нефти на захваченных курдскими боевиками месторождениях в Сирии не является новостью.

«На самом деле это секрет Полишинеля. То, что США под прикрытием как официальных подразделений Пентагона, так и частных военных компаний, располагающихся в первую очередь на территории севера Сирии и севера Ирака, обеспечивают свои экономические интересы в этом регионе, — давно известно всем игрокам, участвующим в урегулировании сирийского конфликта. Разумеется, основные экономические интересы США на Ближнем Востоке — это добыча нефти. И с учетом отсутствия должного контроля и распространения официальной государственной власти как Ирака, так и Сирии на всей их территории, добыча нефти американцами активно осуществляется с помощью силовых подразделений», — подтвердил эксперт.

Никита Исаев подчеркнул, что вывод войск США с территории севера Сирии, граничащей с Турцией, нисколько не снижает интересы и активность американцев в этом регионе в плане нефтедобычи.

«Я считаю, Минобороны России правильно поступило, что предало огласке этот факт. Разрешение сирийского кризиса в данный момент находится в активной фазе. Поэтому любая информация, компрометирующая основных участников этого процесса, будет максимальна эффективна, потому что во время переговоров, которые сейчас ведутся и открыто, и закулисно, должны быть учтены все реальные интересы игроков, которые есть на Ближнем Востоке. И если у Соединенных Штатов это не борьба с терроризмом и не сохранение целостности ближневосточных государств, а, по сути, кража сирийской нефти, то это, разумеется, должно стать предметом обсуждения и привести к определенным выводам международного сообщества», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, курдские боевики под предлогом «борьбы с ИГ» в 2017 году захватили нефтяные поля на восточном берегу Евфрата — Аль-Омар, Аль-Танак и другие, откуда незаконно качают принадлежащую сирийскому государству нефть, вывозят ее контрабандой в другие страны. Занимавшие нефтегазовые месторождения САР террористы «Исламского государства» перешли под курдские знамена, в обмен на долю от грабежа «черного золота».

При этом курдские оккупанты не могут самостоятельно обслуживать захваченные нефтяные поля, в разработку которых Дамаск вложил миллиарды долларов. Воровать нефть у сирийского народа курдским террористам активно помогают партнеры из США, которые фактически нарушают собственные экономические санкции против САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.