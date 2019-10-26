ЗРПК «Панцирь-С» успешно уничтожили технику условного противника на учениях РФ и Сербии

Москва, 26 октября. Боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» уничтожили наземные и воздушные цели условного противника в рамках совместных российско-сербских учений ПВО «Славянский щит — 2019» в Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве рассказали, что подразделения ЗРПК «Панцирь-С» ВКС России совершили 170-километровый марш в новый позиционный район и выполнили боевые стрельбы на военном полигоне «Пасулянске-Леваде».

«В ходе выполнения боевых стрельб боевыми расчетами ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены две наземные и две воздушные цели, имитирующие боевую технику условного противника», — говорится в сообщении.

Российско-сербские учения по ПВО «Славянский щит — 2019» проводятся впервые, включают два этапа. Первый прошел в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ в Астраханской области. Второй этап стартовал 23 октября в Сербии и завершится 29 октября.

Ранее сообщалось, что дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» ВС России переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учениях за рубежом. Также в тренировочных боях задействуются зенитно-ракетные комплексы «Нева-М1Т» и «Куб-М» ВВС и ПВО Сербии.

В ходе учений отрабатываются вопросы взаимодействия подразделений ПВО ВКС РФ и ВВС и ПВО Сербии.

Второй этап учений «Славянский щит — 2019» посетил лидер Сербии Александр Вучич. Глава государства осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С» и добавил, что Сербия приобрела один «Панцирь».

«Панцирь-С» — зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, который может размещаться на гусеничном шасси, колесном шасси грузовика или устанавливается стационарно. ЗРПК предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от любых средств воздушного нападения.