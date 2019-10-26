Ходорковский использует наработанные связи для развала России «легионом марионеток»

«Союз независимых публицистов», запущенный в социальной сети Telegram, объединил беглого российского олигарха Михаила Ходорковского, экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, журналистов Александра Невзорова и Юлию Латынину и даже музыканта Сергея Шнурова.

«Вместе — мы легион. И наш «святой Грааль» — свобода. Сейчас мы берем на себя труд и обязательство освободить свободу слова из конституционных застенков, восстановить в правах и вернуть на свое законное место — в российское общество», — говорится в тексте опубликованного «союзом» манифеста.

О дальнейших планах объединения довольно расплывчато рассказал в интервью интернет-газете Znak Александр Невзоров, уточнив, что пока это просто консолидация, которая может остаться лишь «фиксацией очень хорошего отношения этих непохожих людей друг к другу». При этом он намекнул, что «сообщество может перерасти и в нечто большее», и будет «приносить пользу всем».

Публицист также подчеркнул, что «прекрасно относится» к Евгению Ройзману, с которым у него очень мало «общих стыковочных моментов».

Но каким образом все эти люди могли объединиться в «союз», если их, на первый взгляд, практически ничего не связывает, не считая, конечно, «тесное взаимодействие» Ходорковского и Ройзмана?

Карманный политик беглого олигарха

Здесь стоит вспомнить о поддержке, которую Михаил Ходорковский оказывал бывшему екатеринбургскому градоначальнику. В частности, в 2016 году олигарх предлагал Ройзмана в качестве человека, который способен стать президентом. Для этого бизнесмен не поленился запустить отдельный информационный ресурс. А годом позже Ходорковский поддержал его кандидатуру на губернаторских выборах.

Сам Ройзман довольно положительно отзывался о беглом олигархе в прессе. В интервью BBC бывший мэр Екатеринбурга заявил, что Ходорковский «достойно себя ведет», а после продолжительного заключения в российской тюрьме якобы «переживает за свою страну» и «любит ее». При этом Евгений Ройзман отрицает, что в ходе своей поездки в Лондон встречался с Михаилом Ходорковским, хотя журналисты полагают, что такая встреча все-таки состоялась.

Все это дает повод полагать, что отставной мэр Екатеринбурга стал «карманным политиком» беглого олигарха, ведь, по некоторым данным, Ходорковский давал Ройзману 2 миллиона долларов на участие в выборах. Но и эту информацию экс-градоначальник подтверждать отказывается.

Связи Ходорковского с Невзоровым и Латыниной

Но если в ситуации с Евгением Ройзманом все выглядит вполне логично, то участие в «Союзе независимых публицистов» Юлии Латыниной и Александра Невзорова можно назвать настоящей неожиданностью, ведь эти «мэтры журналистики» ранее нелестно отзывались о Ходорковском и его деятельности.

В частности, Латынина в конце 90-х рассказывала в своих материалах о том, как олигарх «кидал» партнеров, но спустя некоторое время, начиная с 2008 года, ее отношение к бизнесмену кардинально изменилось. Журналистка даже не постеснялась причислить Ходорковского к людям, которых «деньги и власть делают лучше», а их мышление «приобретает другой масштаб».

Нельзя не отметить тот факт, что Латынина сопровождала Ходорковского во время его поездки в Донецк весной 2014 года, где уже росло недовольство местного населения в связи с государственным переворотом на Украине.

Позже, в декабре 2016 года, журналистка отправилась в Лондон, где выступила в клубе общественной организации «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ), созданной по инициативе Ходорковского в далеком 2001 году.

Стоит обратить внимание и на то, что связующим звеном между публицисткой и олигархом вполне мог оказаться Евгений Ройзман, с которым Латынина завела знакомство еще в 1999 году, когда работала над материалом о созданном им фонде «Город без наркотиков». Рассказывая о первой встрече с политиком, журналистка отметила, что он «навсегда покорил» ее всего одной фразой.

«Везет меня Ройзман на своем джипе, крутит баранку и рассказывает: «Ну тут пошли мы к этому барыге, сломали ему ногу…» Я не выдержала и говорю: «Женя, а ты понимаешь, что сломать барыге ногу может только бандит?» «Почему? — удивился Ройзман. — Я думаю, что это должен сделать каждый честный человек», — вспоминала Латынина.

Карманное «Эхо» Ходорковского

Отрицательными высказываниями в адрес Ходорковского ранее отличился и журналист Александр Невзоров. В одном из своих интервью он выразил надежду на то, что фантазии олигарха «про какую-то правовую нормальную Россию никогда не осуществятся». Но более резкую риторику по отношению к бизнесмену публицист озвучил в ранних своих выступлениях, не стесняясь назвав Ходорковского «законченным дураком», а также человеком, который не производит впечатления интеллектуала.

При этом откровенно негативное отношение Невзорова к Ходорковскому не помешало журналисту как минимум дважды выступить в лондонском клубе «Открытой России» с размышлениями об Украине, РФ, свободе и самом Ходорковском.

Если Латынина еще может претендовать на роль соратника беглого олигарха в продвижении «свободы слова» в массы, то участие в проекте Невзорова по-прежнему остается неясным. Однако ни для кого не секрет, что оба публициста работают на «Эхо Москвы», которое, согласно расследованию Федерального агентства новостей, ранее засветилось в попытках оправдать преступную деятельность Ходорковского.

Кроме того, известно, что представители «Эха» принимали участие в конференции, организованной олигархом в Праге. Не исключено, что таким образом представители медиа-ресурса пытались продемонстрировать ему свою лояльную позицию и выпросить финансирование.

Таким образом, можно заключить, что Ходорковский и Ройзман просто решили объединить спонсируемых ими «журналистских марионеток» для совершения новой попытки расшатать ситуацию в России.