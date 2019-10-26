США стали «доить» нефтяные поля в Сирии благодаря курдским оккупантам, заявили в Госдуме

Москва, 26 октября. США прикрывались в Сирии благородными целями, чтобы «доить» нефтяные поля арабской республики на месторождениях, оккупированных вооруженными формированиями курдов. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

Ранее Минобороны РФ обнародовало снимки космической разведки. На кадрах видно, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть из районов на востоке Сирии, оккупированных курдскими радикалами.

По информации оборонного ведомства, бензовозы с сирийской нефтью под охраной американских военных и сотрудников американских ЧВК направляют контрабандой в другие страны. Подряд на вывоз нефти реализует подконтрольная США компания «Сэдкаб». По подсчетам Минобороны РФ, контрабанда приносит американским спецслужбам более 30 миллионов долларов ежемесячно.

Депутат Госдумы Константин Затулин отметил: ранее уже были предположения, что интерес американцев к Сирии связан вовсе не с благородными целями, а с черным золотом.

«Ну собственно мы это и подозревали — что интерес США к Сирии связан не столько благородными целями поддержки народов на самоопределение и защиты их от запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ1, сколько связан с находящимися поблизости нефтяными полями, которые, благодаря своему присутствию и альянсу с курдскими радикалами, американцы смогли доить», — сказал Константин Затулин в комментарии iReactor.

По мнению парламентария, действия США в Сирийской Арабской Республике являются международным разбоем. Депутат также напомнил, что американские военные появились в Сирии без приглашения со стороны Дамаска. Затулин считает, что Вашингтон проводил свою операцию в САР скорее вопреки, чем ради восстановления стабильности в стране, так как законность и порядок неминуемо привели бы к разоблачению незаконной добычи нефти.

«То, что есть доказательства, это просто лишний раз подтверждает наши подозрения и лишний раз говорит о сущности политики США на Ближнем Востоке, которая сводится к извлечению односторонней выгоды, — добавил депутат Госдумы.

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов, американцы в сотрудничестве с курдскими боевиками и исламистами ИГ1 создали в Сирии нелегальную сеть, аккумулирующую нефтяные запасы, которые впоследствии контрабандой направляют в другие страны.

Он обратил внимание, что США, курдские вооруженные формирования и террористы «Исламского государства»1 (запрещена в РФ. — Прим. ред.) держат под контролем основные точки добычи нефтяных ресурсов в Сирии.

«Но чтобы направить инфраструктуру, создать переправки, чтобы получать выгоду, необходимо провести большую работу. Если вы помните по временам, когда эти территории принадлежали псевдо-халифату ИГИЛ, там была налажена целая индустрия отправки нефти, к примеру, в Ирак. И курды этим занимались достаточно активно», — добавил Крылов.

Напомним, после начала боевых действий в Сирии нефтяная инфраструктура оказалась в руках разрозненных террористических группировок. В 2014 году она перешла под контроль ИГ. Провинция Дейр-эз-Зор, а также примыкающие к ней части провинций Хомс, Ракка и Хасака стали основой нефтяного бизнеса террористов.

В 2017 году курдские вооруженные формирования, которых поддерживают США, под предлогом «борьбы с ИГ» оккупировали нефтяные поля на восточном берегу Евфрата в САР. При этом, по мнению аналитиков, курдские боевики заняли нефтедобывающие районы Сирии по договоренности с террористами «Исламского государства». Сообщалось, что члены ИГ продолжают охранять нефтяные месторождения, пока США и курдские радикалы нелегально качают нефть, принадлежащую сирийскому народу, для ее контрабанды в другие страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.