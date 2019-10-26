Путин проинформировал Макрона о российско-турецких договоренностях по Сирии

Москва, 26 октября. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануилом Макроном, в ходе которого проинформировал главу республики о содержании российско-турецких переговоров в Сочи. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер подчеркнул, что меморандум, подписанный им и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, учитывает интересы всех сторон и способствует восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Макрон положительно оценил достигнутые договоренности между Москвой и Анкарой, отметив, что они будут хорошей основой для стабилизации в Заевфратье. Кроме того, президент Франции выразил надежду, что первое заседание Конституционного комитета в Сирии будет конструктивным.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Операция была направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) курдские боевики оккупировали значительную часть сирийских территорий.

Успех операции Турции против курдских формирований, оккупировавших территорию Сирии, вызвал недовольство в США. Турция и США договорились о временном перемирии. Предполагалось, что Анкара даст курдским террористическим формированиям 120 часов на то, чтобы покинуть 30-километровую «безопасную зону» и сдать все тяжелое вооружение. Однако даже в ходе этой паузы курдские боевики нарушали договоренности и обстреливали позиции Анкары.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели судьбоносную встречу в Сочи 22 октября. По итогам переговоров, которые длились 6,5 часов, был принят меморандум об урегулировании ситуации в Сирии. Исторический документ регламентировал патрулирование территории силами России и Сирии, а также отвод сил курдских боевиков от 30-километровой зоны безопасности около границы двух стран в течение 150 часов. Меморандум фактически завершил многолетнюю войну в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.