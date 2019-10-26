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Скончался композитор «Песняров» Олег Молчан

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Скончался композитор «Песняров» Олег Молчан

Минск, 26 октября. Белорусский композитор-песенник Олег Молчан, сотрудничавший с ансамблем «Песняры», скончался на 55-м году жизни.

Молчан умер после продолжительной болезни, сообщило агентство БелТА со ссылкой на министерство культуры Белоруссии. Прощание с композитором состоится в большом зале Белорусской государственной филармонии. Дата прощания будет названа позже.

Молчан получил известность благодаря сотрудничеству с вокально-инструментальным ансамблем «Песняры». Композитор написал для ансамбля циклы «Вянок», «Ave Solе, або Слова Скарыны», «Стася», «Маргарыта» и другие популярные песни.

После ухода из «Песняров» Молчан продолжил работу в качестве композитора, он написал песни для известных белорусских исполнителей, в том числе Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича.

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