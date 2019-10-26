Раскольники захватили храм УПЦ в селе Ровенской области

Киев, 26 октября. Раскольники из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви в селе Будераж Ровенской области, сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Инцидент произошел ранним утром субботы. Как рассказали очевидцы, к храму приехали несколько машин с молодыми людьми из соседних населенных пунктов.

«Они выломали металлические двери и захватили религиозные сооружения, принадлежащие общине УПЦ и являющиеся памятником архитектуры», — говорится в сообщении.

В информационно-просветительском отделе УПЦ обратили внимание, что во главе силового захвата был экс-председатель Здолбуновской районной администрации Сергей Кондрачук. Местные жители обратились в полицию и Ровенскую епархию УПЦ для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, после чего в стране обострилось религиозное противостояние. По данным УПЦ, за несколько лет при поддержке радикалов оказались захвачены около 50 храмов.

Ситуация ухудшилась после создания так называемой Православной церкви Украины и предоставления ей Константинопольским патриархатом автокефалии, что не одобрили в Русской православной церкви (РПЦ), назвав шаг неканоническим и исключительно политическим. Раскольников отказался признать и ватиканский Святой престол.

Украинские власти пообещали, что переход храмов под управление так называемой ПЦУ будет протекать «мирно и в добровольном порядке». Однако, как констатировали в РПЦ, за число захватов храмов УПЦ сторонниками ПЦУ и различных провокаций в отношении верующих все только растет. В качестве примера служба коммуникации РПЦ приводила случаи захватов храмов и актов вандализма, которые произошли в Житомирской, Сумской и Ровенской областях, на Волыни, во Львове.