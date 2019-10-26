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Ребенок погиб в ДТП с грузовиком в Орловской области

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Ребенок погиб в ДТП с грузовиком в Орловской области

Орел, 26 октября. Серьезное ДТП произошло на трассе М2, погиб ребенок, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла днем 26 октября, столкнулись две легковушки и один грузовик. Пострадали ребенок и женщина, погиб один несовершеннолетний.

По предварительным данным, водитель грузовика не соблюдал дистанцию с впереди идущими транспортными средствами. Он врезался в Opel, который от удара откинуло в Ford.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, на месте находятся оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае произошла авария с участием микроавтобуса и минивэна.

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