Тарасова назвала причину фиаско Медведевой на Гран-при в Канаде

Москва, 26 октября. Сказаться на выступлении российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе этапа Гран-при в канадской Келоуне могло волнение. Такое мнение выразила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Короткие программы в рамках этапа в Канаде девушки представили в ночь на субботу. В своей программе россиянка Евгения Медведева допустила сразу несколько ошибок. Спортсменка неверно выполнила двойной аксель и упала с тройного лутца.

Кроме того, судьи заметили недокрут 19-летней россиянки на тройном тулупе в каскаде с тройным флипом. В результате за свой прокат Медведева получила 62,89 балла и заняла промежуточное шестое место.

«Тяжело сказать, почему так произошло. Она тренировалась очень хорошо. Было видно, что она очень хорошо готова. Наверное, у нее была стартовая лихорадка, думаю, это все из-за волнения», — прокомментировала фиаско фигуристки Тарасова.

Она оценила не только прошедшее выступление спортсменки, но и ее шансы в произвольной программе.

Заслуженный тренер России отметила, что в ней фигуристка должна выступить лучше, потому что «хуже уже некуда», а также подчеркнула, что Евгения «всегда была настоящим бойцом», и выразила надежду, что фигуристка сохранила в себе это качество.

Выступление фигуристки прокомментировал и ее тренер Брайан Орсер, передает «Газета.ru». Он сказал, что в настоящее время она находится в лучшей форме, перед прокатом была спокойна и сосредоточена, и ему сложно сказать, почему выступление оказалось неудачным.

Свои произвольные программы одиночницы представят в ночь на воскресенье.

Евгения Медведева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Спортсменка завоевала множество титулов. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, бронзовым призером чемпионата мира, а также двукратной чемпионкой Европы и серебряным призером чемпионата Европы.

Помимо вышеперечисленных достижений фигуристка имеет в своем активе две победы на чемпионате России, является двукратной победительницей финалов Гран-при и серебряным призером командного чемпионата мира.