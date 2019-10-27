Жительница Казани вместе с приемной дочерью помогают детдомовцам найти семью

Казань, 27 октября. Жительница Казани Татьяна Кукушкина взяла в семью приемную дочь Зою и вместе с ней реализовала благотворительный проект в сфере модельного бизнеса. На собранные средства с показов были созданы сотни видео-анкет детей из детских домов, часть из которых помогли найти им родителей. О том, как зародилась идея помогать увлечением детям из детских домов, трудностях и совместных проектах Татьяна рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Я нашла Зою благодаря фонду «Измени одну жизнь» не случайно. Раньше я была подписана на группы, как интернет-волонтер: пересылала видео-анкеты и распространяла их. Однажды я увидела Зою и поняла, что хочу ее забрать к себе в семью. На видео было видно, как она улыбается и реагирует. Я влюбилась без ума, без памяти. С этого момента у меня очень изменилась жизнь благодаря Зое. Мы начали много путешествовать, заниматься моделингом. Потом Зоя спрашивала, вспоминала детский дом, интересовалась судьбой других ребят: берут ли их в семьи. И нам пришла в голову мысль, раз мы занимаемся моделингом, создать свою коллекцию и таким образом заработать денег на создание видео-анкет, чтобы их стало больше», — рассказала собеседница.

По словам Татьяны, когда Зоя находилась в детдоме, ее не забирали из-за серьезных проблем со здоровьем, несмотря на то, что ее внешность – мечта любого усыновителя. Тогда будущая мама Зои приняла решение, что ей не страшны любые трудности. Она взяла билеты в Кемерово из Татарстана на ближайшие выходные. Продублировала их в органы опеки, заявив о серьезности своего решения, и отправились всей семьей за Зоей.

«Мы начали готовиться: подготавливали ей комнату, покупали вещи, которые с собой возьмем. И перед самым вылетом, когда мы им позвонили, нам сказали, что женщина за день до нашего прилета подписала согласие на усыновление и забрала Зою. Это была для меня трагедия. Спустя два месяца борьбы за девочку, когда Зоя снова появилась в базе, мне позвонили и осчастливили, что ее вернули. Возможно, если бы выдавали направления онлайн, и было возможно избежать таких ситуаций, трагедий подобных не было. Все закончилось хорошо», — вспомнила Кукушкина.

Огромную роль в создании благотворительного проекта сыграла страница в социальных сетях. Татьяна ведет аккаунт своей дочери в Instagram, занимающейся моделингом. Как-то раз она снимала сюжет, в котором Зоя рисовала кукол. Подписчики стали предлагать купить футболки с этими картинками. В дальнейшем эта идея трансформировалась в модные показы, первый из которых состоялся в марте 2019 года. Последний грандиозный показ модной коллекции прошел на Неделе моды в Москве 26 октября.

«Моя задача была – как можно больше создать тематических луков для коллекции. Концепцию придумала Зоя. Мы вместе рисуем и воплощаем наши идеи. Я за свой счет шью коллекцию. Но родители детей, которые хотят почувствовать себя моделями, оплачивают одну анкету ребенку-сироте. Гости мероприятия, которые хотят взглянуть на коллекцию, получают приглашение после внесения любой суммы в счет фонда. Все наши подписчики, модели, участники команды собирают деньги для детей сирот. На эти деньги фонд создает анкеты», — поделилась собеседница ФАН.

На данный момент благодаря работе Татьяны и Зои фонд «Измени одну жизнь» собрал 540 тысяч рублей за полгода на создание около 200 видео-анкет детдомовцев. 33 ребенка нашли свою семью.