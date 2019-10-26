Ковитиди рассказала о перспективах виноделия в Крыму

Симферополь, 26 октября. Всероссийский саммит виноделов приобрел статус основного мероприятия отрасли и стал фактически съездом виноградарей России, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей.

«В любимой всеми Массандре, 125-летие основания которой мы отмечаем в этом году, открылся IX Всероссийский саммит виноделов, приобретший статус основного мероприятия отрасли и являющийся фактически съездом виноградарей России», — отметила Ковитиди на открытии саммита.

Сенатор обратила внимание, что мероприятие собрало рекордное количество участников со всей страны. Особую торжественность мероприятию придает то, что оно проходит в пятилетие воссоединения Крыма с Россией, после которого отрасль переживает свое возрождение, отметила Ковитиди.

«С первых дней воссоединения, осознавая значимость виноградарства и виноделия, его развития, крымчане ставили вопрос о необходимости дополнительного правового урегулирования вопросов виноделия, создании режима преференций для этой отрасли. Определенная работа уже проделана. Еще больше сделать предстоит», — добавила сенатор.

Ковитиди напомнила, что 23 октября в Госдуму было внесено предложение об изменениях в законе о «Государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

По словам Ковитиди, законопроект направлен на завершение интеграции в правовую систему организаций, осуществляющих производство и оборот алкогольной винодельческой продукции, в том числе с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения, на территориях Крыма и Севастополя.