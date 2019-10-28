Группа туристов из Европы осмотрела разрушенные боевиками памятники Пальмиры

Дамаск, 28 октября. Туристическая группа, состоящая из европейцев разных национальностей, посетила древний город Пальмира, расположенный в центре сирийской пустыни, чтобы посмотреть на его цивилизацию и человеческое наследие, а также своими глазами увидеть уничтоженные террористической организацией «Исламское государство1» (деятельность запрещена в РФ) памятники. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Иностранным гостям удалось побывать в самых выдающихся исторических достопримечательностях города, в частности, они осмотрели древние храмы и кладбища, часть из которых хранит множество важных артефактов.

Туристы из Дании, Великобритании и Нидерландов настаивали на посещении Пальмиры, несмотря на то, что шел дождь. Иностранная группа сделала все возможное, чтобы совершить поездку по археологическому району, который они считают «музеем под открытым небом». По их словам, этот город «по-прежнему является настоящей радостью для туристов и любителей искусства из-за древних исторических памятников».

«Уничтожив эти древние реликвии, враги человечества попытались стереть человеческую культуру, для которой Пальмира является важным центром», — отметили гости города.

«Пальмира прекрасна и очаровательна, варварство боевиков, которое отразилось на культурном наследии города, является позорным для всего человечества», — сказал датский турист Клаус Каслунд, призывая ЮНЕСКО сделать все возможное и даже восстановить руины, разрушенные террористами.

Ранее сообщалось, что туристическая группа, состоящая из американских граждан, посетила древний город Пальмира, расположенный в центре сирийской пустыни. В рамках визита они осмотрели памятники и последствия разрушений, нанесенных террористической организацией «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.