Ребенок «без лица» родился в Португалии

Лиссабон, 26 октября. Малыш с редким врожденным дефектом лица появился на свет в больнице португальского города Сан-Бернарду-де-Сетубал. Как пишут СМИ, у ребенка нет глаз, носа и части черепа.

Врачи предполагали, что после рождения младенец проживет всего несколько часов. Однако, как передает издание Correio da Manhã, благодаря чуткой заботе родителей ребенок выжил. Спустя две недели он научился есть из бутылочки.

Родители малыша винят в произошедшем акушера, который вел беременность. По их словам, он уверял пару, что с ребенком все в порядке, и не обнаружил патологию ни на одном из УЗИ-обследований.

В отношении акушера начато расследование. Отмечается, что ранее на этого медработника уже подавали официальную жалобу: другая женщина рассказала, что к нее родился ребенок без подбородка и со сросшимся пальцами.

В сентябре украинские СМИ сообщили, что в городе Черновцы родилась девочка с двумя головами. По словам врачей, отклонение было диагностировано, когда ребенок находился в утробе матери, однако женщина отказалась от прерывания беременности.