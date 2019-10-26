Запад игнорирует террористическую угрозу со стороны курдских боевиков, считает МИД Сирии

Баку, 26 октября. Соединенные Штаты и Европа выборочно подходят к борьбе с терроризмом и игнорируют угрозу со стороны экстремистских формирований курдов, заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

«США и Европа игнорируют борьбу с терроризмом и выборочны в этой борьбе, что в итоге выявляет недостаток политической воли», — сказал сирийский дипломат в ходе выступления на саммите Движения неприсоединения в Баку.

Микдад подчеркнул, что Сирия полна решимости в вопросе борьбы с терроризмом. По словам замглавы МИД Сирии, астанинский механизм доказал эффективность и полезность. Дальнейшее урегулирование кризиса в Сирии должно быть основано на диалоге и исключать иностранное вмешательство и требования, которые разрушают единство и территориальную целостность страны.

США и Европа оказывают существенную поддержку курдским террористическим формированиям, которые оккупировали принадлежащие арабам-суннитам земли, богатые полезными ископаемыми.

Вашингтон заявляет, что якобы курдские боевики смогли «отвоевать» у террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) часть месторождений и взяли их под свой контроль. В действительности же, курдские террористы находятся в тесных связях с ИГ1, при этом террористическая организация до сих пор контролирует часть месторождений, а заявления США о «победе» над ИГИЛ1 не соответствуют действительности.

Такая деятельность приносит выгоду всем пособникам терроризма: ИГ получает неприкосновенность со стороны курдских боевиков, а курды-террористы при поддержке США крадут нефть и продают ее.

Реальную же операцию против террористов в Сирии, оккупировавших территории, провела Турция – 9 октября Анкара начала военную операцию на северо-востоке Сирии. Операция была направлена против курдов-террористов, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с ИГИЛ. При этом курдские террористы не принимали участия в столкновениях против боевиков ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

Антитеррористическое мероприятие было проведено с 9 по 22 октября и закончилось подписанием соглашения в Сочи президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Исторический документ регламентирует патрулирование территории силами России и Сирии, а также отвод сил курдских боевиков от 30-километровой зоны безопасности около границы двух стран в течение 150 часов.

1 Организация запрещена на территории РФ.