Луганск, 26 октября. Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе и поговорил с радикалами. Видео общения с главой государства националисты опубликовали в социальных сетях.

Со стороны офиса Зеленского о его визите ничего сказано не было.

Прибывший на место глава Украины обратился к националистам с требованием не препятствовать разведению войск. Разговор прошел на повышенных тонах.

Один из радикалов спросил у Зеленского, будет ли тот встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против реализации «формулы Штайнмайера». Также он заявил, что эти отношения необходимо «формализовать».

«Я пришел тебе сказать: «Вы оружие вывезите», а ты мне стрелки переводишь», — резко ответил глава Украины.

Зеленского возмутил перевод темы разговора, хотя он пообещал ознакомиться с требованиями участников акции.

«Я — президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции», — заявил он.

1 октября стало известно, что участники контактной группы по Донбассу в Минске согласовали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской народных республик на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Принятие документа не одобрили украинские националисты, в знак протеста они в тот же день вышли на митинг у офиса Зеленского в Киеве. Акции прошли не только в столице, но и в ряде других городов Украины.

Президент России Владимир Путин отметил, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать процедуру и спровоцировать новый виток гражданского конфликта, который на Украине стал затяжным.

Гражданская война продолжается с 2014 года, с момента государственного переворота в Киеве, после которого Донецкая и Луганская народные республики, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о независимости. В ответ на это Киев развернул против республик Донбасса силовую операцию.