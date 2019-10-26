Арестован заммэра Днепра, подозреваемый в хищении средств при ремонте моста

Днепр, 26 октября. Суд арестовал заммэра Днепра Михаила Лысенко, который подозревается в хищении денежных средств при ремонте нового моста. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тысяч гривен (около 24 тысяч долларов. — Прим. ФАН)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, арестованный вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозреваются в присвоении порядка 1,2 миллиона долларов бюджетных средств при ремонте нового моста в Днепре. Лысенко при этом находился в розыске.

Кроме того, чиновников подозревают в растрате около 640 тысяч долларов при паспортизации улиц города, их объявили в розыск.

Напомним, в июле этого года между президентом Украины и мэром Днепра Борисом Филатовым разгорелся спор, в центре которого оказался новый мост. Объект давно является весьма больной темой. Его ремонт начали еще в марте 2017 года. Согласно изначальному плану, работы должны были продлиться до декабря того года, однако его ремонтировали вплоть до 14 сентября 2019 года.

Зеленский и Филатов поспорили, что если мост к этой дате не отремонтируют, мэр города отправится в отставку. В назначенный срок президент приехал на место, где должен был определиться финал пари, и увидел, что работы завершены.

Однако Зеленский отказался признать поражение: по его словам, пари еще продолжается. Как выяснилось, глава государства хочет проверить качество выполненных работ. Президент Украины попросил несколько опешившего Филатова передать материалы относительно ремонта моста, чтобы отправить на рассмотрение специальной комиссии.