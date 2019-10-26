Появились подробности о пропавшем в Пермском крае легкомоторном самолете

Пермь, 26 октября. Самолет Cessna 172 с бортовым номером 27356 в последний раз выходил на связь в 12.30 по местному времени (10.30 по мск), сообщил источник Федерального агентства новостей.

Легкомоторный самолет находился в районе города Оса Пермского края. Пилот воздушного судна связался со своим соседом из поселка Нижнее Городище и рассказал, что пролетает поселок Юго-Камский.

Товарищ пилота услышал, как тот начал кашлять. Он решил, что тому стало плохо, и позвонил в экстренные службы. Информации о местонахождении частного самолета пока нет.

Ранее сообщалось, что самолет заметили жители Пермского края. Они сообщили в полицию о низко летящем над землей воздушном судне.