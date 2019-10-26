Украинские силовики разместили бронетехнику у линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 26 октября. Вооруженные силы Украины разместили бронетехнику в жилых массивах 11 населенных пунктов у линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой (ЛНР) в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Пользуясь достигнутыми договоренностями, противник продолжает укреплять позиции и размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах, тем самым подвергая опасности мирных жителей», — сообщили в пресс-службе.

По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики используют жилые дома в качестве опорных огневых точек. Военная техника ВСУ прибыла в населенные пункты Золотое, Катериновка, Орехово, Крымское, Лопаскино, Счастье, Песчаное, Малиновое, Станица Луганская, Светлодарское и Богдановка.

Кроме того, в ЛНР сообщили, что украинские силовики создают препятствия работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) миссии ОБСЕ, которые выполняют полеты над территорией, занимаемой ВСУ. В Луганске призвали ОБСЕ вмешаться и оказать давление на ВСУ для сохранения достигнутого перемирия.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток.

Однако Киев уже три раза сорвал разведение. Донецкая и Луганская народные республики предприняли попытку начать разведение 9, 10 и 11 октября, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев проигнорировал сигнал и сорвал разведение.

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.