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Disney пригласила создателя «Чернобыля» написать сценарий для «Пиратов Карибского моря»

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Disney пригласила создателя «Чернобыля» написать сценарий для «Пиратов Карибского моря»

Бербанк, 26 октября. Студия Disney пригласила сценариста сериала «Чернобыль» Крейга Мейзина создать историю для нового фильма «Пираты Карибского моря». По информации источников, вместе с ним над сценарием будет работать Тед Эллиот — он участвовал в создании предыдущих частей киносаги о Джеке Воробье.

«Пока неясно, вернется ли Джек Воробей как персонаж, и появится ли Депп на площадке как актер», — пишет портал THR.

Ожидается, что Джерри Брукхаймер, как и прежде, будет продюсером картины.

Тед Эллиот написал сценарий первого фильма о пиратах Карибского моря «Проклятие Черной жемчужины», а также работал в соавторстве с Терри Россио над фильмами саги: «Сундук мертвеца», «На краю света» и «На странных берегах».

Крейг Мейзин, помимо сериала «Чернобыль», известен по работам над сценариями фильмов «Очень страшное кино» и «Мальчишник».

Осенью 2018 года стало известно, что Disney планирует перезапустить «Пиратов Карибского моря», а представители компании ведут переговоры со сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником. Сообщалось, что они должны были подготовить сценарий, однако покинули проект в начале 2019 года про неизвестным причинам.

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Источник: THR
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