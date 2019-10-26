Две российские подлодки испытают оружие в Норвежском море

Мурманск, 26 октября. Экипажи российских атомных подводных лодок «Нижний Новгород» и «Псков» испытают оружие в Норвежском море. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота России.

Уточняется, что моряки отработают несколько задач, связанных с глубоководным погружением. Члены экипажа субмарин испытают образцы техники и вооружения и проверят их на соответствие заявленным промышленным характеристикам.

Погружения подлодок будут происходить поочередно. Экипажи опустятся на максимальную глубину, предусмотренную для субмарин «Нижний Новгород» и «Псков». В ходе погружения моряки отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин. Погружения будут проходить в течение ближайшей недели.

Как уточнили в пресс-службе Северного флота, глубоководные погружения в нейтральных водах Норвежского моря стали привычной практикой. Глубины Баренцева моря не позволяет субмаринам различных типов безопасно погружаться на максимальную глубину, предусмотренную для подлодок.

Ранее сообщалось, что журнал National Interest назвал новый российский атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» «настоящим оружием Судного дня». Издание пришло к выводу, что «Юрий Долгорукий» будет способен выполнить свою задачу — разрушить города противника, даже если другие ядерные силы России будут уничтожены.