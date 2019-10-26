Глава ФЗНЦ Малькевич раскрыл подробности возвращения Бутиной домой

Мария Бутина, отбывшая наказание в Соединенных Штатах за якобы работу в качестве иностранного агента без регистрации, вернулась на родину. Русские своих не бросают – если бы не давление, оказываемое российскими государственными структурами и нашими согражданами на американцев, девушка все еще могла бы находиться в заключении. Особую роль в этом сыграл Фонд защиты национальных ценностей Александра Малькевича. Федеральное агентство новостей пообщалось с политологом и узнало подробности освобождения Марии Бутиной.

— Александр Александрович, известно, что много сил было приложено для вызволения нашей соотечественницы из лап американского «правосудия». Как проходила эта борьба, и что именно было сделано?

— Наш фонд выступил одним из «застрельщиков» сбора средств на оплату долга Марии Бутиной перед ее адвокатами (долг составил более 50 миллионов рублей. — Прим. ФАН), и вслед за нами как частные лица, так и организации стали оказывать ей помощь. У нас, у русских людей, есть замечательная особенность — умение объединяться и помогать друг другу в беде. Вместе нам удалось собрать внушительную сумму и большую часть долга погасить.

— Помимо денежной помощи, как еще удалось помочь Марии Бутиной выйти на свободу?

— Огромная помощь пришла от российских СМИ, Общественной палаты Российской Федерации и, разумеется, от нашего МИДа, чью помощь невозможно переоценить. Совместно ими оказывалось давление на американское общество и власти — и теперь уже в самих Штатах начинаются разбирательства, как вообще стало возможным такое абсурдное дело.

— Подозревала ли Мария Бутина, что ее могут арестовать?

— По прилету домой она призналась, что даже не волновалась, когда начались все эти поползновения в ее сторону, слушания, на которые ее вызывали, и так далее. Ведь всем уже тогда была очевидна бессмысленность обвинений в ее адрес, а она считала, что уж где-где, а в Америке-то точно должно быть верховенство закона и права! Честно говоря, по такой же схеме, по какой была задержана она, мы тут у себя могли бы сотни американцев пересажать. Ведь что ей вменялось в вину? Контакты с лидерами мнений, политиками — то, что называется народной дипломатией.

— Можно ли сказать, что вы откликнулись на призыв о помощи первым, потому что вам лично знакома эта ситуация?

— В Америке меня также обвиняли в том, что я общаюсь с политиками, политологами и журналистами. Но ведь я исследователь политических процессов, политолог-американист. И Мария Бутина также изучала политологию, и не было ничего предосудительного в том, что она общалась в образовательных целях с представителями американской политики. Но, видимо, у властей и правоохранительных органов в Штатах есть установка, что россиянин в их стране может ходить только по туристическим маршрутам и магазинам — все остальное должно вызвать подозрения.

— Иными словами, обе истории — ваша и Марии Бутиной — это не более, чем следствие антироссийской истерии?

— Я в этом не сомневаюсь. Это «охота на ведьм версии 2.0» — история опять повторяется. Были ведь времена маккартизма, когда людей за подозрение в связях с Советским Союзом кидали в тюрьмы и подводили под расстрелы. А если подозрения были небольшими, то люди теряли работу и/или были вынуждены уехать из Штатов. Самый яркий пример подобного «остракизма» — это Чарли Чаплин, которого обвинили в сочувствии к коммунистам.

— Но вы сказали, что в Америке теперь ведут собственное расследование того, как могло быть начато дело в отношении Марии Бутиной — значит, есть еще шанс на торжество разума в Штатах?

— Есть надежда, что [президент США Дональд] Трамп и порядочные люди в американской правоохранительной системе дадут по ушам тем, кто занимается нагнетанием новой волны маккартизма. В прошлый раз ее удалось погасить при помощи некоторых СМИ, в частности, был такой порядочный смелый журналист Эдвард Марроу, выступления которого привели к отставке того самого Джозефа Маккарти — сенатора-антикоммуниста, развязавшего «охоту на ведьм». Сейчас же таких героев, способных закопать подонков, которые травят людей за симпатии к нашей стране, я не вижу.

— Как, на ваш взгляд, сложится судьба Марии Бутиной на родине? Многие напрямую сравнивают ее с Анной Чапман и прочат такое же будущее.

— Насчет Анны Чапман западными масс-медиа запущено много кривотолков. Я часто общаюсь с американскими журналистами, и некоторые из них спрашивали меня, правда ли то, что Бутина сделает такую же яркую политическую карьеру, как и Анна Чапман? На что я в свою очередь спросил, какую именно яркую карьеру сделала Чапман? И знаете, что они мне ответили? «Ну она же вступила в Единую Россию!».

Потом выяснилось, что даже не в «Единую Россию», а в «Молодую гвардию Единой России» — причем не возглавила, а просто занималась там какой-то работой. То есть они на полном серьезе сказали, что если человек вступает в партию или в ее молодежное отделение, то это можно считать яркой политической карьерой. Но на самом деле истина их совершенно не волнует — им нужны просто яркие, броские образы, и раздуть из мухи слона для западных медиа — как раз плюнуть.

— Но ведь в отличие от Анны Чапман Мария Бутина действительно занималась политикой — еще до отъезда из России она была членом Общественной палаты Алтайского края. Возможно, она продолжит работу в этом направлении?

— Мария действительно всегда была ярким активистом. И я бы лично предложил ей баллотироваться в Общественную палату Российской Федерации от Общественной палаты Алтайского края. Со стороны последней было бы разумно сделать ее своим представителем — имя Бутиной у всех на слуху, и к инициативам региона, который она будет представлять в палате, станут прислушиваться сильнее. Но это, конечно же, только мой прогноз как политолога.

— Вы уже встречались с Марией Бутиной, чтобы пообщаться с ней лично? Благодаря вам были организованы такие силы для ее спасения.

— Думаю, сейчас девушке нужен только отдых и покой. Я с ужасом представляю себе, как ее будут рвать на части журналисты, терзать на федеральных каналах — не думаю, что это все правильно. С человеком, испытавшем то, что выпало на ее долю, нужно обращаться предельно корректно и нежно.