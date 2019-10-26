Турция заверила, что операция в Сирии против курдских боевиков носит временный характер

Анкара, 26 октября. Турецкие власти заверили, что операция Анкары на севере Сирии, направленная против бандформирований курдов, носит временный характер. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас на прошедшей в Анкаре пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«То, что было согласовано в Сочи и письменно изложено, означает не долгосрочное присутствие на северо-востоке Сирии, а то, что речь идет лишь о временном статус-кво. Тем самым следует рассчитывать на то, что Турция ненадолго останется на государственной территории Сирии», — заявил министр иностранных дел Германии.

Он подчеркнул, что Анкара подтвердила эту информацию. По словам Мааса, он приветствует такую позицию турецких властей.

«В свете договоренностей, заключенных в Сочи, для нас важное значение имеет то, что мы прежде всего констатируем, что перемирие соблюдается и будет продлено», — подчеркнул глава МИД ФРГ.

Кроме того, Маас напомнил, что борьба с террористами «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в Сирии еще не завершена. Министр подчеркнул, что ситуацию в Сирийской Арабской Республике (САР) необходимо стабилизировать. Также Маас заявил, что Турция остается для ФРГ важным союзником по НАТО.

Напомним, 9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Анкара намеревалась обезопасить турецко-сирийскую границу от курдских бандформирований и сотрудничающих с ними боевиков из террористической группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Отметим, что вооруженные формирования курдов захватили часть территории САР и дискриминировали местных жителей, принуждая их к мобилизации.

22 октября состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. По итогам переговоров был подписан меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика России и Турции в САР. Согласно документу, подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы продолжат контролировать вывод бандформирований курдов и обеспечат совместное патрулирование территории, прилегающей к зоне операции Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.