Хоакин Феникс рассказал о вырезанной из «Джокера» сцене, которую считал одной из лучших

Нью-Йорк, 26 октября. Американский актер Хоакин Феникс, исполнивший роль Джокера в одноименном фильме, рассказал о вырезанной из картины сцене, которая ему очень нравилась.

«В фильме была сцена, которую я считал одной из лучших. Это когда мы с Рэндаллом идем по лестнице к офисам «Ха-Ха» после того, как я нарисовал устрашающий знак на стекле. Но потом Тодд (Тодд Филлипс, режиссер. — Прим. ред.) сказал мне: «Мы ее вырезали». Я подумал: «Как? Почему?» Но позже понял, что это надо было сделать», — рассказал Феникс.

Во время первоначального монтажа фильм собрали на полчаса длиннее запланированного хронометража, поэтому некоторые эпизоды пришлось вырезать, объяснил актер.

Сам режиссер признался, что ненавидит удалять сцены, но если возникает такая необходимость, то делает это только по определенным причинам.

«Фильм вышел на экран именно в том виде, в котором должен был. Поэтому я против того, чтобы потом куда-то добавлять вырезанные эпизоды», — отметил режиссер картины Тодд Филлипс.

Фильм «Джокер» со слоганом «сделай счастливое лицо» вышел в российский прокат в начале октября. Он дважды побил «Дэдпула» в рейтинге фильмов 18+. Еще в середине месяца кассовые сборы фильма превысили миллиард рублей.

Премьерный показ картины состоялся в рамках основного конкурса 76-го Венецианского кинофестиваля и вызвал ажиотаж и многочасовые очереди. «Джокер» был встречен бурными аплодисментами, которые продолжались несколько минут, и награжден «Золотым львом».

Действия в картине происходят в вымышленном городе Готэм в начале 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его улыбаться, несмотря ни на что. Пытаясь нести в мир только хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.