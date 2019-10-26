Протестующие против санкций США и ЕС зимбабвийцы продолжают митинговать

Прошедший в Зимбабве митинг против давящих страну санкций США и Евросоюза собрал несколько тысяч протестующих. По мнению российского африканиста Александра Зданевича, Запад и Европа последнее время всё сильнее теряет престиж на африканском континенте из-за их политики запретов.

В зимбабвийской столице Хараре состоялся митинг против санкций США и Европейского союза. Вышедшие с лозунгами прекратить «злые» запреты против страны люди собрались на площади имени бывшего президента страны Роберта Мугабе. Всего на площадь вышло несколько тысяч человек. Все они считают, что американские санкции не дают стране выбраться из кризиса.

Против санкций высказался и действующий президент Зимбабве Мнангагва Эммерсон, который также присутствовал на митинге и выступил с речью. С трибуны он сообщил, что необходимо и дальше устраивать акции, направленные на снятие санкций. Отметим, что 11 стран Сообщества развития Юга Африки (SADC), в которое входит ЮАР, Мадагаскар, Ангола и другие, давно солидарны с мнением зимбабвийцев и давно требуют снять ограничения.

Напомним, что правительство США ввело санкции против президента Роберта Мугабе и ряда политиков в 2011 году. В последующие годы экономические запреты только росли, и в 2014 году в санкционном листе оказались 113 человек и 70 организаций. Присоединившийся к американским политикам Евросоюз к 2015 году снял часть ограничений со страны, оставив в списке некоторых правительственных лиц. При этом в Зимбабве несколько лет назад сменился правящий пул.

По мнению африканиста, специалиста по Южной Африке Александра Зданевича, за последние несколько лет ситуация в Зимбабве очень сильно изменилась. В стране сменилась власть и оздоровилась экономическая атмосфера.

«Касаемо санкций непосредственно в Зимбабве, то там речь непосредственно идёт о противодействии как американской политтехнологии против диктатуры Мгуабе. Поскольку он уже не с нами даже во плоти, зимбабвийцев можно понять, — отметил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей африканист. — Естественно это вызывает недовольство, потому что США не придерживаются принципов невмешательства во внутриполитические дела. Продавливают свои интересы на континенте путём инициирования санкций различного характера и это, естественным образом, не стимулирует страны, чтобы они развивались и подключались к общемировому процессу и становились современнее».

По словам эксперта, в связи с западными и европейскими санкциями, особую роль играют итоги прошедшего недавно форума в Сочи Россия — Африка, на котором в числе прочих присутствовал и президент Зимбабве Мнангагва. В связи с положительными результатами и договорённостями между африканскими странами и РФ, США и ЕС могут пересмотреть свою политику в отношении африканского континента в ближайшее время.

«Они увидели, что у нас, внезапно, всё от слов перешло к делу, ничего не провалилось, как ожидалось. Думали, что будет кисло, дёшево и некрасиво. А оказалось очень весело, дорого и перспективно. И этот фон – он, понятное дело, заставляет задуматься всех сверху донизу. Сейчас в течение этого года мы будем наблюдать перемены в действиях дипломатических миссий, военных советников США. Наращивать они будут присутствие, или сокращать его, мы уже увидим в скором времени», — поделился экспертным мнением Александр Зданевич.

Вместе с тем он отметил, что санкции, как средство запугивания, далеко не всегда имеют стимулирующий эффект. В основном он озлобляет людей, против кого они применены.